Olayın kısa özeti:

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sentetik ecza üretimi yapıldığı tespit edilen bir adrese baskın yapıldı.

Operasyonun yürütüldüğü süreç:

Ekipler, tespit sonrası ortak operasyon düzenleyerek adreste detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmanın, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında sürdürülen bir takip sonunda geldiği belirtildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 81 bin 500 adet sentetik ecza hap, 20 bin adet boş kapsül ve 38 kilogram Pregabalin hammadde bulundu. Ayrıca 7 adet hap basım plakası, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER