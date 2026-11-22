Olayın kısa özeti:
İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sentetik ecza üretimi yapıldığı tespit edilen bir adrese baskın yapıldı.
Operasyonun yürütüldüğü süreç:
Ekipler, tespit sonrası ortak operasyon düzenleyerek adreste detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmanın, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında sürdürülen bir takip sonunda geldiği belirtildi.
Ele geçirilen malzemeler:
Aramalarda 81 bin 500 adet sentetik ecza hap, 20 bin adet boş kapsül ve 38 kilogram Pregabalin hammadde bulundu. Ayrıca 7 adet hap basım plakası, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tüfek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!