Olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Üçgen Park mevkiinde saat 19.15 sıralarında iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, alacak meselesi iddiaları üzerine kısa sürede büyüyüp silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda adı geçenler arasında M.Ü., R.Ü., İ.Ü., A.Ü. ile yabancı uyruklu S.E., R.E., O.E. ve M.S.E. bulunuyor. Kavga sırasında R.E., S.E., R.Ü. ve M.Ü. yaralandı.

Tanık ifadeleri:

Çevre esnafı Hatice Yıldırım, olay yerinde müşterisi olduğunu ve dışarı çıktığında üç kişinin koştuğunu, ardından silah ve bıçakların kullanıldığını belirtti. Yıldırım, 'Yaralılardan biri çok kan kaybetti' dedi. Silahla rastgele açılan ateş sonucu mermilerden birinin çevredeki bir iş yerine isabet ettiği, o sırada dükkanda kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayda tabanca kullandığı tespit edilen M.Ü.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili adli ve kriminal soruşturma devam ediyor.

Alanya'da iki aile arasındaki silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı