Pülümür’de çöp konteynerini deviren ayılar yerleşime indi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, yerleşim yerine inen 2 ayı çöp konteynerini devirerek içindeki atıkları karıştırdı. O anlar, doğa fotoğrafçısı ve gazeteci İsmail Yoleri tarafından görüntülendi.

görüntüler ve davranışları:

Kış uykusuna hazırlanma döneminde olduğu belirtilen ayılar, çevrede bir süre yiyecek aradı ve konteynerdeki çöpleri didikledi. Görüntülerde ayıların yerleşim alanına yakın noktalarda rahatça hareket ettiği görüldü, daha sonra bölgeden uzaklaştılar.

bölgede yaban hayatı ve halkın karşılaşmaları:

Pülümür ilçesinde vatandaşlar yaban hayvanlarıyla sık sık karşılaşıyor; bölge, Tunceli’de ayı popülasyonunun yoğun olduğu yerler arasında yer alıyor. Yerel halkın bu tür olaylarda dikkatli olması ve atık yönetimine özen göstermesi gerektiği önem kazandı.

PÜLÜMÜR İLÇESİNDE YERLEŞİM YERİNE İNEN 2 AYI, ÇÖP KONTEYNERİNİ DEVİREREK YİYECEK ARADI