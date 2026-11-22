Yargıtay kararı ve dava süreci:

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde geçen yaklaşık 4 yılı aşkın süredir çözülemeyen kayıp kuzenler olayında Yargıtay'dan önemli bir karar çıktı. Yargıtay, cesedin bulunamamasının dava açılmasına engel olmadığı yönünde hüküm vererek, iddianamenin iadesine ilişkin önceki kararı bozdu. Bu kararın ardından dosya yeniden Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne döndü ve dava süreci resmen başlamış oldu.

Olayda 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırdığı, ikilinin evlendiği ve bunun aileler arasında gerginliklere yol açtığı belirtilmişti. Mustafa Yılmaz, 22 Ocak 2023'te ortadan kayboldu; ondan bir gün sonra kuzeni O.Y. de kayboldu. 2 Şubat 2023'te düzenlenen ilk operasyonda 5 şüpheli tutuklanmış, ancak ceset bulunmadığı gerekçesiyle dava açılamamış ve tutuklular serbest bırakılmıştı.

Sonraki aşamada daraltılmış baz raporuna dayanan yeni bir işlem gerçekleştirildi; jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, M.Y., İ.Y., O.Y., F.Y. ve M.D. yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi ve ilk duruşma görüldü.

Çobanın ifadesinde kazma, kürek, balta ve kireç detayı:

Mahkemede tanık olarak dinlenen tutuklu çoban M.D.'nin ifadesi, soruşturmanın detayları bakımından ön plana çıktı. M.D. ifadelerinde olay gecesinin gelişimini, araçların, kişilerin ve konuşmaların akışını ayrıntılı şekilde anlattı. Özellikle çobanın anlattığı kazma, kürek, balta ve kireç ifadeleri duruşma tutanaklarına yansıdı.

M.D., atı ve eşeğinin su içtiği sırada bir aracın gelip kısa süre beklediğini, arabadaki kişilerin arasında D.Y. ve O.Y.'nin olduğunu, D.Y.'nin elinde küçük siyah bir tabanca gördüğünü anlattı. Aradan geçen sürede araçtaki bir kişinin sağ ön yolcu koltuğunda oturduğunu fark ettiğini, şüphelenince sorular sorduğunu belirtti. M.D. söz konusu kişinin Mustafa olduğunu ve grubun onu getirip zorla araçtan indirdiklerini, sonra ellerinin ters kelepçe ile arkadan bağlanıp arka koltuğa oturtulduğunu ifade etti.

Tanığın anlatımına göre Ş.Y. isimli kişi olay sırasında Mustafa'ya yumruk attı; ardından D.Y. cebinden plastik beyaz cırt şeklinde kelepçeyi çıkarıp Mustafa'nın ellerini bağladı. M.D. buna şahit olduğunu ve müdahale etmeye çalıştığını, ancak uyarılarla geri durdurulduğunu söyledi.

Alet ve kireç sözleri soruşturmanın odağında:

M.D. ifadesinde ayrıca Ş.Y.'nin kendisine 'Sende kazma kürek var mı?' diye sorduğunu, kendisinin olmadığını söylediğini anlattı. Bunun üzerine Ş.Y.'nin evinin aşağısındaki, hem odun kırmaya hem de kazmaya uygun bir özellikteki baltayı görüp aldığı, bel küreğini de yanına alarak olay yerinden geçen araca koyduğu iddia edildi. M.D., Ş.Y.'nin baltayı alıp geldiğini, kendisinin balta ve küreği geri almaya çalıştığını ve Ş.Y.'nin bu malzemeleri en son Mustafa'yı götürürlerken aracın ön koltuğuna yerleştirdiğini aktardı.

Tanık ifadesinde ayrıca Ş.Y.'nin, dereye inmeden hemen önce 'kireç getirmişim, hakkını vereceğim, Kargan'a götürüp vuracağım' dediğini söylediği kaydedildi. Soruşturma sırasında Kargan ile Karsan'ın karıştırıldığı, doğrusu ifadenin Kargan olduğunun belirtildiği ifade tutanaklarına geçti. M.D. ayrıca daha önce duyduğu bir konuşmayı da hatırlattı; bir sohbet sırasında 'ahırlara kireç atsak bir hafta bıraksak bir şey bulamazlar' benzeri ifadeler geçtiğini belirttiğini söyledi.

M.D. ifadesini kapatırken olayda tanık olduğunu, sanık olarak bir iştirakinin bulunmadığını söyledi ve beraat ile tahliyesini talep etti. Diğer sanık, tanık ve müşteki beyanlarının alınmasının ardından mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Yargıtay'ın bozma kararıyla birlikte dosyada ilerleme sağlanması, mahkemedeki tanık anlatımları ve özellikle çobanın vurguladığı kazma, kürek, balta ve kireç detayları soruşturmanın seyrini etkilemeye devam edecek. Mahkeme süreci ve ek delillerin değerlendirilmesi, davanın kritik noktalarını şekillendirecek.

MUSTAFA YILMAZ