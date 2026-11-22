olayın gelişimi:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Gündüz Ökçün Bulvarı üzerindeki bir parkta, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, B.Y. aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

sağlık müdahalesi ve nakil:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

polis çalışması:

Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarına başladı. Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüyor ve soruşturma devam ediyor.

OLAY YERİ