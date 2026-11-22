Gaziantep'te demircilik ocağı:

Gaziantep'te yüzyıllardır süregelen demircilik zanaatini yaşatmak için çalışan ustalar, kışın soğuk hava şartlarına rağmen atölyelerini kapatmıyor. 70 yaşındaki Mehmet Kurt, tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki küçük atölyesinde 50 yıldır demirci olarak çalışıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yaktığı ocakta kızgın demire şekil veren Kurt, hem mesleğini sürdürüp hem de ocağın başında kışı geçiriyor.

Ocak başında hem çalışıyorum hem ısınıyorum:

Mehmet Kurt, atölyesindeki ocağın işini kolaylaştırdığı ve soğuktan koruduğu vurgusunu şöyle aktarıyor: "Benim atölyemde ocak var. Demir kızdırıyorum. Hem çalışıp hem ısınıyorum. Bizde boş durmak yok. Sabah saat 07.30’da dükkânımı açıyorum. Burada çeşitli kebap ürünleri üretiyorum. Şiş, bıçak gibi çeşitli mangal ürünleri yapıyorum. Kebabın altyapısını üretiyoruz diyebilirim. Burada ocak başındayken hiçbir şekilde üşümeyiz. Klima veya ısıtıcı kullanmayız." Bu sözler, zanaatin hem üretim hem de yaşam alanı olarak atölyede birleştiğini gösteriyor.

Teknolojinin gölgesinde kalan usta:

Kurt, teknolojik üretimin arttığı bir dönemde el emeğine duyulan saygının ayakta kalmalarını sağladığını söylüyor: "Fabrikasyon ürünler arttı. Ancak bizim çalışmamızı bilen, el emeğine saygı gösteren insanlar bizi tercih ediyor." Eskiden çarşıda 15 ustanın mesleği icra ettiğini belirten Kurt, şu an bu sayının 2'ye düştüğünü ifade ediyor. Yine de müşterilerinin taleplerine yetişmeye çalıştığını ve işini severek yaptığını vurguluyor.

Atölyede üretilen ürünler arasında şiş, bıçak ve çeşitli mangal ürünleri öne çıkıyor; usta bunları "kebabın altyapısı" olarak tanımlıyor. Soğuk mevsimde bile ocağın başından ayrılmayan Kurt gibi ustalar, Gaziantep'in geleneksel demircilik kültürünü geleceğe taşımaya çalışıyor.

MEHMET KURT