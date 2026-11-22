Olay ve müdahale:

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın, odalara bölünmüş bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Müdahale sırasında binadan çıkarılanlar arasında 1 yabancı uyruklu şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sonrası dumandan etkilenen ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen 6 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışması tamamlandıktan sonra çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Yaralıların durumu:

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişilerin tedavilerinin sürdüğü, durumlarına ilişkin detaylı bilgiler yetkililerce paylaşılmadı. İlk müdahalede dumandan etkilenme belirtileri tespit edilen yaralıların hayati tehlikelerinin olup olmadığı ise resmi kaynakların açıklamalarına göre takip ediliyor.

Soruşturma ve delil çalışmaları:

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Olay yerini inceleme ekipleri, yangının başladığı bodrum katta delil toplama çalışması yürüttü. Emniyet kaynakları, kundaklama ihtimali üzerinde durduğunu ve bölgedeki güvenlik kameralarının tek tek incelendiğini açıkladı. Soruşturma devam ediyor ve elde edilen bulgular doğrultusunda yangının kesin çıkış nedeni belirlenecek.

Yetkililer, vatandaşları benzer yapılarda güvenlik ve yangın önlemleri konusunda dikkatli olmaya çağırırken; soruşturmanın sonuçlanmasının ardından kamuoyuyla ek bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Küçükçekmece'de yangın: 1 ölü, 6 yaralı