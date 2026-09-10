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Çıkrıkçılar yokuşu'nda kırtasiye hareketi okula dönüşü hızlandırdı

Ankara Ulus'ta Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki kırtasiyelerde yeni dönem öncesi yoğunluk başladı; veliler defter, kalem ve çanta ihtiyaçlarını tamamlamaya çalışıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çıkrıkçılar yokuşu'nda kırtasiye hareketi okula dönüşü hızlandırdı

Başkentte kırtasiye hareketliliği:

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken Ankara'nın Ulus semtinde yer alan Çıkrıkçılar Yokuşu kırtasiye dükkanlarında yoğunluk arttı. Veliler, öğrenciler ve okul yönetimlerinden gelen ihtiyaç listelerindeki eksikleri tamamlamak isteyenler dükkanları dolaşıyor. Defter, kalem, çanta, kalemlik ve suluk gibi temel ihtiyaçlar talep görüyor ve çarşıya canlılık getiriyor.

Veliler listelerle dükkan dükkan geziyor:

Okul listeleriyle alışverişe çıkan aileler ürünleri fiyat ve kalite açısından karşılaştırıyor. Bu yıl fiyatların biraz yükseldiğini söyleyen Tuğçe Güven, "Buraya geçen sene gelmiştim. Bu sene fiyatlar biraz artmış. Aldığımız ürünlerden memnunuz. Birtakım ufak tefek şeyler aldık. Alışverişimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeğenim ana sınıfına başlıyor. Onun yoğun bir alışveriş listesi var. Boya kalemleri ve boyama kitapları gibi şeyler aldık. Yeni eğitim-öğretim yılının sağlıklı geçmesini diliyorum. Her şey çok güzel olsun" dedi.

Öğrenciler ve esnafın gözlemleri:

Öğrenciler de kendi beklentileriyle çarşıdaydı. LGS heyecanı yaşayan ve hedefini belirten Hazal Güven, "Ben ihtiyacım olan defterleri ve kalemleri aldım. Artık 7’inci sınıf oldum. Çok süslü şeyler almayı düşünmüyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında notlarımın daha da düzeleceğini düşünüyorum. LGS heyecanım var. Kendime güveniyorum. Hayalim ana sınıfı öğretmeni olmak" ifadelerini kullandı.

Dükkan sahipleri, sezonun açıldığını ve taleplerin sürdüğünü belirtiyor. Ahmet Yüksel, "Satışlarda biraz hareketlilik var. Haftaya daha çok olur. Satışlar iyi ve hemen hemen geçen seneye göre aynı. Genellikle defter, kalem ve suluk satıyoruz. Bu hafta anaokulu öğrencileri alışveriş için geldi. Haftaya da diğerleri gelir. Biz burada çok eskiyiz. 20-25 senedir buradayız" diyerek hem talebin devam ettiğini hem de bölgedeki köklü esnaf yapısını vurguladı.

Esnaf, okulun başlamasına yakın dönemde yoğunluğun artmasını bekliyor; veliler ise fiyat, çeşit ve ulaşılabilirlik kriterlerini göz önünde bulundurarak alışverişlerini tamamlamaya çalışıyor.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ ANKARA’NIN ULUS SEMTİNDEKİ ÇIKRIKÇILAR YOKUŞU’NDA KIRTASİYE...

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ ANKARA’NIN ULUS SEMTİNDEKİ ÇIKRIKÇILAR YOKUŞU’NDA KIRTASİYE MALZEMELERİ SATAN DÜKKANLARDA OKUL ALIŞVERİŞİ HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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