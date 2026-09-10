Üniversiteye yeni başlayanlara kapsamlı rehberlik: ders kaydı, geçiş ve mezuniyet süreçleri anlatıldı

etkinlik ve katılımcılar:

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen canlı söyleşi, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin eğitime bilinçli ve hazırlıklı başlamasını desteklemeyi amaçladı. Program, "Kariyer Yolculuğuna Hoş Geldin! Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Ders Kayıtları, Öğrencilik Süreçleri ve Merak Ettiğin Her Şey" başlığıyla sosyal medyadan yayınlandı.

Söyleşiyi Kariyer Merkezi Öğr. Gör. Zeynep Kömür yönetti; konuklar arasında Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Havva Pınar Kumral ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürleri İsmail Uğur ve Mustafa Tural yer aldı. Etkinlikte yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilere yöneltilen geniş kapsamlı sorulara yanıt verildi.

öğrencilik süreçleri ve akademik takvim:

Söyleşide ilk olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları anlatıldı; öğrencilerin hangi konularda ilgili birime başvurabilecekleri açıklandı. Ders kayıtları, Öğrenci Bilgi Sistemi kullanımı ve akademik takvimin öğrencilik hayatındaki önemi üzerinde duruldu. Katılımcılara, Güz Dönemi derslerinin 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacağı hatırlatıldı ve ders seçimleri ile kayıt işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Ayrıca sınav süreçleri, sınavlarda dikkat edilmesi gereken noktalar ile kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerinin nasıl yürütüleceği detaylandırıldı. Öğrencilere, bu tür idari işlemler için izlenecek adımlar ve gerekli belgeler konusunda net yönlendirmeler yapıldı.

akademik olanaklar, geçişler ve mezuniyet:

Söyleşide yandal ve çift anadal uygulamalarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı; Düzce Üniversitesi'ndeki uygulamalar ve başvuru koşulları ele alındı. Öğrencilerin farklı programlarda veya kurumlarda eğitimlerine devam etmelerine olanak tanıyan yatay ve dikey geçiş süreçleri ile bu süreçlerin başvuru şartları ve izlenmesi gereken yollar açıklandı.

Programda ayrıca mezuniyet şartlarına ilişkin uyarılar ve mezuniyet öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Bunun yanında üniversite yaşamında karşılaşılabilecek disiplin süreçleri ve bu süreçlerde öğrencilerin izlemeleri gereken prosedürler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

duyuruların ve takvimin düzenli takibi çağrısı:

Söyleşinin sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanı Havva Pınar Kumral, öğrencilerin akademik ve idari süreçleri yakından takip etmelerinin önemine vurgu yaptı. Kumral, akademik takvimde yer alan tarihler ve üniversite tarafından yapılan duyuruların düzenli olarak izlenmesi gerektiğini hatırlattı.

Genel olarak, Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Kariyer Yolculuğuna Hoş Geldin!" söyleşisi, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin ders kayıtlarından mezuniyete kadar uzanan süreçlere dair merak ettikleri konulara açıklık getirerek daha bilinçli bir başlangıca katkı sağladı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME VE MEZUN İZLEME UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN; ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAYATLARINA BİLİNÇLİ VE HAZIRLIKLI BİR BAŞLANGIÇ YAPMALARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA “KARİYER YOLCULUĞUNA HOŞ GELDİN! ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLE DERS KAYITLARI, ÖĞRENCİLİK SÜREÇLERİ VE MERAK ETTİĞİN HER ŞEY” BAŞLIKLI SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.