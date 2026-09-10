Düzce Üniversitesi mezunları AGS'de ülke sıralarında öne çıktı

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunları, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nda (AGS) farklı programlardan elde ettikleri Türkiye dereceleriyle dikkat çekti. Birden çok alanda üst sıralarda yer alan isimler, hem bireysel emek hem de fakültenin öğretmen yetiştirme anlayışının bir sonucu olarak değerlendirildi.

programlara göre derece dağılımı:

Okul Öncesi Öğretmenliği: Serdar Selçuk Türkiye 6'ncısı; Zeynep Can Türkiye 400'üncüsü; Sümeyye Akkurt Türkiye 445'incisi.

Sınıf Öğretmenliği: Zeynep İrem Eken Türkiye 14'üncüsü; Nur Kalaycı Türkiye 100'üncüsü; Cem Uzan Mul Türkiye 164'üncüsü; Mahsun İlgen Türkiye 299'uncusu; Saliha Cesur Türkiye 681'incisi; Sıla Çelik Türkiye 1271'incisi; Nurcan Can Türkiye 1627'ncisi.

Özel Eğitim Öğretmenliği: Selma Şen Türkiye 268'incisi; Hicret Avcı Türkiye 564'üncüsü; Esma Mengu Türkiye 639'uncusu; Bahar Doğan Türkiye 723'üncüsü; Rüveyda Nur Karaağaç Türkiye 830'uncusu; Abdurrahim Kurt Türkiye 853'üncüsü; Elvan Şahin Türkiye 1782'ncisi; Ceyda Şehriban İçer Türkiye 1785'incisi.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği: Zerif Aktay Türkiye 75'incisi; Rabia Çiloğlu Türkiye 460'ıncısı; Sudenur Durmuş Türkiye 612'ncisi; Güler Daşcal Türkiye 698'incisi; Damla Parıltı Türkiye 1481'incisi.

Türkçe Öğretmenliği: Selda Arslan Türkiye 222'ncisi; Şilan Buyun Türkiye 500'üncüsü; Elif Savuci Türkiye 1207'ncisi.

Fen Bilgisi Öğretmenliği: Ramazan Altay Türkiye 6'ncısı; Nurselin Karakurt Türkiye 330'uncusu; Melike Toktaş Türkiye 489'uncusu; Ece Hıdır Türkiye 1950'ncisi.

İngilizce Öğretmenliği: Münibe Yücel Türkiye 13'üncüsü; Murat Eren Bayrak Türkiye 63'üncüsü; Furkan Kantarcı Türkiye 109'uncusu.

başarıların anlamı ve değerlendirme:

Elde edilen dereceler, mezunların azim ve çalışmasının yanı sıra Eğitim Fakültesi'nde sürdürülen nitelikli öğretmen yetiştirme anlayışının da somut bir göstergesi olarak not ediliyor. Fakülteden çıkan öğrencilerin farklı programlarda üst sıralarda yer alması, eğitim kalitesinin ve uygulanan programların başarısını yansıtıyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI, 2026 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AKADEMİ GİRİŞ SINAVI’NDA (AGS) ELDE ETTİKLERİ TÜRKİYE DERECELERİYLE ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.