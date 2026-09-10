İzmir'den Roma ve Milano'ya: iki genç mühendisin uzay yolculuğu

İzmir Ekonomi mezunları Sapienza ve Politecnico di Milano'da yüksek lisans yapacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü mezunları Özge Öztürk ve Cengiz Yıldırım, yüksek lisans eğitimleri için İtalya'da bulunan dünyaca ünlü iki üniversiteye kabul edildi. Özge, 723 yıllık geçmişe sahip Roma Sapienza Üniversitesi'ne; Cengiz ise mühendislik alanında öne çıkan Politecnico di Milano'ya yerleşti. Her iki öğrenci de not ortalamaları, projeleri ve referanslarıyla değerlendirme süreçlerini tamamlayarak uluslararası akademik ortama adım atacak.

çocukluk tutkusu ve akademik hazırlık:

23 yaşındaki Özge Öztürk, İEÜ'nün sunduğu çift anadal imkânından yararlanıp yazılım mühendisliğini de tamamladı. Uzaya olan ilgisini "Çocukken odama yıldızlı posterler asardım" sözleriyle anlatan Özge, Sapienza'da özellikle uzay sistemleri ve yeni nesil teknolojiler üzerine çalışmayı planlıyor. Hedefinin yalnızca akademik ilerleme olmadığını; uluslararası projelerde yer alan, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunan bir mühendis olmak olduğunu vurguladı. Edineceği bilgi ve deneyimle ülkenin uzay çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

burs, disiplinlerarası eğitim ve hedeflerdeki ortaklık:

26 yaşındaki bölüm birincisi Cengiz Yıldırım ise Politecnico di Milano'da öğrenim görmenin kariyeri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Cengiz, İtalya hükümetinin sağladığı "Invest your Talent in Italy" adlı özel bursu kazanarak oraya gitme hakkı elde ettiğini söyledi ve derslerinin bu ay içinde başlayacağını belirtti. Farklı ülkelerden öğrenciler ve akademisyenlerle aynı ortamda çalışmanın, olaylara daha geniş bir perspektiften bakmasını sağlayacağını; yüksek lisans sürecinde teoriyi gerçek projelerle birleştirip havacılık ve uzay teknolojilerindeki mühendislik sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediğini aktardı. Mars'ın uyduları ve asteroitler üzerine çalışmalara katılma arzusu, Cengiz'in araştırma yönelimlerini özetliyor.

öğretim üyesinin değerlendirmesi:

İEÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fabrizio Pinto, Özge ve Cengiz'in azmi, merakı ve çalışma disiplini sayesinde bu başarıyı sonuna kadar hak ettiklerini söyledi. Pinto, bir akademisyen için en büyük mutluluğun öğrencilerinin hayallerine adım adım yaklaştığını görmek olduğunu belirterek, "Farklı düşünebilen, yenilikçi çözümler üretebilen mühendisler olarak Özge ve Cengiz’in çok başarılı olacağına ve uluslararası çalışma ortamlarında fark oluşturacaklarına inanıyorum" dedi. Akademisyenin sözleri, üniversitenin yetenek yetiştirme süreçlerinin ve öğrencilerin uluslararası platformlarda ülkeyi temsil etme potansiyelinin altını çiziyor.

(SOL BAŞTAN) ÖZGE ÖZTÜRK, FABRİZİO PİNTO VE CENGİZ YILDIRIM