Çilimli liderleri uyum haftasında köy okullarında öğrencilerle buluştu

ziyaretin ayrıntıları:

Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ile Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum döneminin ilk gününde Esenli ve Dikmeli köylerindeki okulları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında hem okulların fiziki hazırlıkları yerinde görüldü hem de eğitim camiası ile doğrudan temas kuruldu.

okullardaki hazırlık ve buluşmalar:

Altıntaş ve Yıldız, Esenli ve Dikmeli Köyü İlk ve Ortaokullarında incelemelerde bulunarak sınıf ve okul alanlarındaki düzenlemeleri kontrol etti. Öğretmenlerle bir araya gelen heyet, uyum haftası çerçevesinde eğitim hayatına ilk adımlarını atan öğrencilerin heyecanını paylaştı ve velilerle iletişim kurdu.

mesaj ve temenniler:

Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların hazırlık durumunu değerlendirerek öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yeni döneme huzur içerisinde başlamasını temenni etti ve 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ise yaptığı değerlendirmede okullardaki hazırlıkları yerinde gördüklerini, öğretmenlerle buluştuklarını ve özellikle uyum haftası ile eğitim hayatına adım atan çocukların heyecanına ortak olduklarını belirtti. Yıldız, yeni eğitim yılının öğrenciler, öğretmenler ve aileler için başarılı, huzurlu ve güzel bir yıl olmasını temenni etti.

ÇİLİMLİ KAYMAKAMI AHMET ALİ ALTINTAŞ VE BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ YILDIZ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYUM DÖNEMİNİN İLK GÜNÜNDE ESENLİ VE DİKMELİ KÖYLERİNDEKİ OKULLARI ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERİN İLK GÜNLERİNDE YANINDA OLDULAR.