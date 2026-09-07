Dolar 48,4299 0,00%
Euro 56,3562 +0,19%
Bist 14.137,76 +0,89%
Altın Gram 6.970,32 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Çilimli liderleri uyum haftasında köy okullarında öğrencilerle buluştu

Çilimli'de uyum haftası ilk gününde Esenli ve Dikmeli köy okullarını ziyaret eden yetkililer, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çilimli liderleri uyum haftasında köy okullarında öğrencilerle buluştu

ziyaretin ayrıntıları:

Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ile Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum döneminin ilk gününde Esenli ve Dikmeli köylerindeki okulları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında hem okulların fiziki hazırlıkları yerinde görüldü hem de eğitim camiası ile doğrudan temas kuruldu.

okullardaki hazırlık ve buluşmalar:

Altıntaş ve Yıldız, Esenli ve Dikmeli Köyü İlk ve Ortaokullarında incelemelerde bulunarak sınıf ve okul alanlarındaki düzenlemeleri kontrol etti. Öğretmenlerle bir araya gelen heyet, uyum haftası çerçevesinde eğitim hayatına ilk adımlarını atan öğrencilerin heyecanını paylaştı ve velilerle iletişim kurdu.

mesaj ve temenniler:

Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların hazırlık durumunu değerlendirerek öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yeni döneme huzur içerisinde başlamasını temenni etti ve 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ise yaptığı değerlendirmede okullardaki hazırlıkları yerinde gördüklerini, öğretmenlerle buluştuklarını ve özellikle uyum haftası ile eğitim hayatına adım atan çocukların heyecanına ortak olduklarını belirtti. Yıldız, yeni eğitim yılının öğrenciler, öğretmenler ve aileler için başarılı, huzurlu ve güzel bir yıl olmasını temenni etti.

ÇİLİMLİ KAYMAKAMI AHMET ALİ ALTINTAŞ VE BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ YILDIZ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM...

ÇİLİMLİ KAYMAKAMI AHMET ALİ ALTINTAŞ VE BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ YILDIZ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYUM DÖNEMİNİN İLK GÜNÜNDE ESENLİ VE DİKMELİ KÖYLERİNDEKİ OKULLARI ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERİN İLK GÜNLERİNDE YANINDA OLDULAR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eti Bakır, Kastamonu'ya teknoloji odaklı tematik tarım lisesi inşa edecek
images

Manisa’da yatırımlarla başlayan eğitim yılı, öğrencilerin gelişimine odaklanıyor
images

Okula hazırlık: Nilüfer'den ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye paketi
images

Bursa Teknik Üniversitesi h-BN katmanıyla membran ömrünü uzatmayı hedefliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tokat'ta okçuluk mirası okullara taşınıyor

Parkta sağlık molası: Yüksekova'da kapsamlı toplum sağlığı taraması

Evlat özlemi 30 yıl sonra koruyucu aileyle son buldu

Yığılca'da Yedigöller grup yolu modernleşiyor, 15 köy ulaşım kolaylığına kavuşuyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti