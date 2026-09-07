Manisa’da yatırımlarla başlayan eğitim yılı, öğrencilerin gelişimine odaklanıyor

Manisa'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı kentte 270 bin 12 öğrenci, 20 bin 438 öğretmen ve bin 176 okul ve kurum ile başladı. Toplantı Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi ve Uğurelli, eğitim yatırımları ile öğrenci hizmetlerine ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

yatırımlar ve okul altyapısı:

Manisa'nın eğitim altyapısına yönelik yatırım hamleleri son üç yılı kapsayan dönemde somut sonuçlar verdi. Bu süre zarfında 53 yeni okul ve 654 derslik tamamlandı; ayrıca sisteme 4 pansiyon (toplam 700 kişilik kapasite) ve 1 spor salonu kazandırıldı. Yapımı süren işler arasında 18 okul ve 360 derslik bulunuyor; proje ve ihale aşamasında ise 10 okul, 156 sınıf ve 2 spor salonu yer alıyor.

Depreme dayanıklılık çalışmaları da ön planda. Son üç yılda 35 okul yıkılarak yeniden yapıldı, 22 okul güçlendirildi. 2026 yılında 11 okul güçlendirme işi tamamlanırken, 3 okul için çalışmalar sürüyor ve 5 eğitim binası ihale aşamasında bulunuyor. Fiziki iyileştirmeler kapsamında 18 okulda büyük onarım tamamlandı, 37 okulda onarım çalışması devam ediyor ve 14 okul ihale safhasında. Bu işler için enerji verimliliği ve doğal gaz dönüşümü dahil olmak üzere 140 milyon lira kaynak ayrıldı.

taşıma, beslenme ve okul güvenliği:

Taşımalı eğitim hizmetlerinden 12 bin 833 öğrenci yararlanıyor; öğrenciler 1.934 yerleşim yerinden alınarak 493 taşıma merkezi okula ulaştırılıyor ve hizmet 960 araç ve güzergâhla yürütülüyor. Taşıma için harcanan kaynak yaklaşık 664,5 milyon lira olarak açıklandı.

Beslenme hizmetlerinde ise Manisa genelinde 301 okul ve kurumda 13 bin 543 öğrenci her gün ücretsiz sıcak yemek alıyor; yemek hizmetleri için yıllık bütçe yaklaşık 241,6 milyon lira. Taşıma ve yemek hizmetlerinin toplam ekonomik büyüklüğü yaklaşık 906 milyon lira olarak belirtildi.

Okul güvenliği kapsamında kentteki tüm okullarda kamera sistemi bulunduğu, ayrıca 531 bahçe ve güvenlik görevlisinin görev yaptığı bildirildi. Okul giriş-çıkışlar, ziyaretçi kontrolü, okul çevreleri ve servis süreçleri Emniyet ve Jandarma ile koordinasyon içinde takip ediliyor.

mesleki eğitim, sosyal etkinlikler ve okul uygulamaları:

Sanayi ve üretim odaklı Manisa'da mesleki ve teknik eğitime önem veriliyor; bu alanda 34 bin 115 öğrenci eğitim görüyor. Bunların 10 bin 70'i Mesleki Eğitim Merkezlerinde, 13 bin 402'si işletmelerde beceri eğitimi kapsamında bulunuyor. Eğitimde öncelik verilen alanlar arasında yazılım, ağ işletmenliği, elektrik-elektronik ve elektrikli araç teknolojileri yer alıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen etkinliklere katılım 228 bin 461 öğrenci seviyesine ulaştı. Yeni dönemde sürdürülecek projeler arasında Manisa Çocuk TV, Genç Sahne Manisa, Geleneksel Çocuk Oyunları, Tarihin İzinde Manisa ve Atölyede 1 Gün gibi çalışmalar bulunuyor. Uğurelli, okul dışı öğrenme ortamları olarak müze, tarihi mekan, bilim merkezi, tabiat ve üretim alanlarının daha etkin kullanılacağını vurguladı.

Okul-aile iletişimi ve disiplin uygulamalarında yeni yılda bazı kurallar özellikle takip edilecek: veli-öğretmen görüşmeleri 'Okul Randevu Sistemi' üzerinden yapılacak, okul ziyaretleri kontrollü gerçekleştirilecek, öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmayacağı ve öğretmenlerin ders sırasında telefon kullanmayacağı belirtildi. Okullarda mevzuata uygun kıyafet ve formların uygulanacağı, kayıt sırasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu ücret talep edilmeyeceği açıklandı.

Uğurelli, Bakanlık tarafından ücretsiz sağlanan kaynakların kullanılacağını, velilere yardımcı kaynak veya ek mali yük getirilmemesi için hassasiyet gösterileceğini söyledi ve politikaları özetlerken şu ifadeyi kullandı: 'Biz çocuğun yalnız notunu değil; sesini, fikrini, yeteneğini, emeğini, karakterini ve hayalini büyütmek istiyoruz.'

MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET UĞURELLİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI VE KENTTE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM ÇALIŞMALARI HAKKINDA BASIN MENSUPLARINA BİLGİ VERDİ.