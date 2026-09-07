Okula hazırlık: Nilüfer'den ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye paketi

Nilüfer Belediyesi'nden kırtasiye desteği

Nilüfer Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteği vermeye başladı. Belediye ekipleri, başvurular doğrultusunda hazırlanan paketleri ilgili öğrencilere ulaştırıyor.

Dağıtım kapsamı:

Verilen destek paketlerinde öğrencilerin derslerinde doğrudan kullanabileceği temel okul malzemeleri yer alıyor. Paketler okul çantası ile birlikte defterler, boya kalemleri, kalemler, silgiler, makas, bant, kalemtıraş ve cetvel seti gibi malzemeleri içeriyor.

Amaç ve uygulama:

Projede öncelik, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve ailelerin eğitim yılı öncesi bütçe yükünü hafifletmektir. Desteklerin dağıtımı belediye ekipleri tarafından organize ediliyor ve uygulama 1 hafta boyunca devam edecek.

Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla yürüttüğü kırtasiye desteği projesini bu yıl da sürdürerek yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanan çocuklara katkı sağlamayı hedefliyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA KIRTASİYE DESTEĞİ VERMEYE BAŞLADI.