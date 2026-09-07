Eti Bakır, Kastamonu'ya teknoloji odaklı tematik tarım lisesi inşa edecek

Eti Bakır, Kastamonu'nun Küre ilçesinde teknoloji odaklı bir tarım eğitimi kurumu olarak tasarlanan Gölköy Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapımını üstlendi. Şirket, tesisin bulunduğu illerde sosyal, kültürel ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor; bu adım, bölgesel kalkınma ve tarımsal eğitimin güçlendirilmesi hedefleriyle uyumlu.

okulun mimari ve eğitim donanımı:

Proje kapsamında okul bünyesinde 16 derslikli bir okul binası yer alacak. Buna ek olarak eğitim uygulamalarını desteklemek için toplam 4 derslikli 180 metrekarelik 2 katlı atölye binası ve 2 adet 160 metrekarelik sera planlandı. Bu düzenleme, öğrencilerin sınıf içi teori bilgisini uygulamalı eğitimlerle pekiştirmesine imkan tanıyacak ve tarım ile hayvancılık alanındaki becerilerin sahada geliştirilmesini sağlayacak.

Okul, tematik bir yapıda tasarlandığı için eğitim programları teknoloji, uygulamalı tarım teknikleri ve sektörel beceri kazandırmaya odaklanacak. Oluşturulacak uygulama alanları sayesinde öğrencilerin teorik eğitimleri doğrudan uygulamaya dökmeleri hedefleniyor; böylece sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına katkı sağlanacak.

protokol ve bölgesel etki:

Eti Bakır, Türkiye’nin bakır ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayan şirket olup, aynı zamanda ülkemizin en büyük gübre üreticilerinden biri olarak tarıma destek veriyor. Gölköy Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yapımını kapsayan protokol için geçtiğimiz hafta Kastamonu Valiliği’nde bir tören düzenlendi.

Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve Eti Bakır Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Osman Cengiz katılarak protokole imza attı. Törene ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Ali Bayraktaroğlu, Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve Eti Bakır Küre İşletme Müdürü Serkan Ömer Koç de katıldı.

Eti Bakır Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Osman Cengiz, projenin yerel topluma katkısını vurgulayarak şunları söyledi: "22 yıldır Kastamonu’nun Küre ilçesinde faaliyet gösteriyoruz. Burada, tüm Kastamonu halkıyla iç içe olacak kadar zaman geçirdik. Bu nedenle Kastamonuluların ihtiyacını karşılayacak bu okulun desteğimizle hayata geçecek olması bize mutluluk veriyor. Lise aynı zamanda yatılı bir okul olacak. Bu sayede sadece Kastamonu ve ilçeleri değil, komşu kentleri de kapsayan tüm bölge halkına hizmet verecek. Böyle bir eseri Kastamonu’ya kazandırmamıza vesile olanlara teşekkür ediyoruz. Kastamonu’ya güzel bir eser kazandırarak, iyi eğitim almış nesillerin yetişmesine biz de aracı olacağız. İmzaladığımız protokol kapsamında yapımını üstlendiğimiz okulumuzu 2 yıl içinde tamamlayarak, Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim edeceğiz"

Şirket yetkilileri, projenin tamamlanmasının bölgedeki eğitim kapasitesini güçlendirerek tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlayacağını ve okulun yalnızca Kastamonu'ya değil, çevre illere de hizmet verecek yatılı bir kurum olarak planlandığını belirtiyor.

GÖLKÖY TARIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NİN YAPIMINI KAPSAYAN PROTOKOL İÇİN GEÇTİĞİMİZ HAFTA KASTAMONU VALİLİĞİ'NDE BİR TÖREN DÜZENLENDİ. KASTAMONU VALİSİ MEFTUN DALLI(ORTADA), FATMA SERAP EKMEKCİ(SAĞDA)