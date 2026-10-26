Kayserili sporculardan Paris'te gümüş başarısı

Şampiyonanın özeti:

Fransa'nın başkenti Paris'te 17-25 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası sona erdi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Kayserili milli sporcular, kendi sıkletlerinde önemli dereceler elde etti. Ahmet Akay Dalkıran, Ezgi Keleş ve Ayten Özdemir mücadele ettikleri kategorilerde gümüş madalya kazanarak Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Madalyaların önemi:

Kayserili sporcuların şampiyonada elde ettiği üç gümüş madalya, ilin ulusal takımdaki performansına somut katkı sağladı. Bu sonuçlar, hem sporcuların bireysel teknik gelişimini hem de Kayseri'den yetişen atletlerin uluslararası arenada rekabet edebilirliğini gösterdi. Turnuva boyunca sporcuların ring içi performansları ve hazırlık süreçleri takdir topladı.

Kayseri'den teknik kadro ve değerlendirmeler:

Teknik ekipteki katkılar:

Şampiyonada Kayseri'den teknik ekipten isimler de milli takım kadrosunda görev aldı. Yaşar Cuma Kılıç (Kayseri TEİAŞ antrenörü) milli takım teknik direktörü olarak yer alırken, Adem Karakaş milli takım antrenörü ve Dilara Arpacı teknik eleman olarak kafilede görev yaptı. Teknik heyetin organizasyon ve hazırlık süreçlerine katkıları, sporcuların başarılarında etkili oldu.

Tebrik ve değerlendirme:

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, elde edilen sonuçlar nedeniyle sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Ulu; başta Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Korkmaz Atalay ve teknik direktör Yaşar Cuma Kılıç olmak üzere tüm kafileyi kutladı. Ulu, Türkiye'nin muaythai branşında yıllardır Avrupa ve dünya arenasında önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, milli sporcuların başarılarının gurur verici olduğunu vurguladı.

17-25 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA FRANSA’NIN BAŞKENTİ PARİS’TE DÜZENLENEN AVRUPA MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİLİ MİLLİ SPORCULAR AHMET AKAY DALKIRAN, EZGİ KELEŞ VE AYTEN ÖZDEMİR; KENDİ SIKLETLERİNDE GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK AVRUPA İKİNCİSİ OLDU.