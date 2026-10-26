Kurşunlu Han atölye günleri'nde minik eller büyük eserler üretti

etkinlik özeti:

Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Kurşunlu Han Atölye Günleri'nde bu hafta çocuklar hünerlerini sergiledi. 7-14 yaş arasındaki 50 çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, ilçenin sosyal belediyecilik anlayışını yansıttı. Organizasyon, Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlandı.

atölyeler ve çocukların üretimleri:

Kurşunlu Han'da yapılan çalışmalarda minikler; “Müzisyen Kız”, “Kukla”, “Mumluk”, “Taş” ve “Ahşap boyama” atölyelerinde kendi eserlerini ortaya koydu. Eğitmenler eşliğinde yürütülen atölyelerde çocuklar farklı teknikler deneyip, özgün işler üretti; ortaya çıkan eserler katılımcılardan tam not aldı.

Atölye çalışmalarının yanı sıra katılımcılar Çilli Şov ile eğlenceli anlar yaşadı ve etkinlik boyunca müzik eşliğinde vakit geçirme imkânı buldu.

ailelere sunulan ikramlar ve destekçiler:

Etkinlikte çocuklara balon dağıtımı yapıldı; ayrıca limonata ve patlamış mısır ikram edildi. Etkinlikler, Beyaz Köşe Waffle sponsorluğunda hazırlanan waffle ikramıyla taçlandırıldı ve aileler için keyifli bir ortam oluşturuldu.

Şehzadeler Belediyesi, ilçedeki çocuklara yönelik bu tür atölye ve sosyal etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti; Kurşunlu Han, eğitim ve kültür buluşmaları için önemli bir merkez olarak kullanılmaya devam ediyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN KURŞUNLU HAN ATÖLYE GÜNLERİ’NDE BU HAFTA ÇOCUKLAR YARATICILIKLARINI KONUŞTURDU. 5 FARKLI ALANDAKİ ATÖLYE ÇALIŞMASINDA HÜNERLERİNİ SERGİLEYEN ÇOCUKLAR, DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ.