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İmeceyle kışlık erişte: akseki'nin kadınları 120 yumurtayla 30 kilo hazırlıyor

Antalya Akseki'de kadınlar imeceyle her sonbahar 100-120 yumurta kullanıp hamur yoğuruyor, yaklaşık 30 kilo kurutulmuş yöresel erişte hazırlıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İmeceyle kışlık erişte: akseki'nin kadınları 120 yumurtayla 30 kilo hazırlıyor

Akseki'de imece geleneği sofralara lezzet taşıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde kadınlar, sonbaharla birlikte kışlık hazırlıklarını imece usulüyle sürdürüyor. Boğaz Mahallesi başta olmak üzere merkez ve kırsal mahallelerde bir araya gelen komşular, birlikte hamur yoğurup, sacda pişirip el kesmesi erişte hazırlıyor. Toplantılar sabahın erken saatlerinde başlıyor ve gün boyu devam eden mesaiyle erişteler hazırlanıp kurutuluyor.

Erişte hazırlığı ve geleneksel yöntemler:

Hazırlık süreci hamurun yoğurulmasıyla başlıyor; kadınlar un, süt ve yumurta karışımıyla hamuru hazırlıyor. Hamur önce yufka haline getirilip sonra sacda iki tarafı da pişiriliyor. Soğuması beklendikten sonra el yardımıyla dilim dilim kesilerek erişte formuna getiriliyor. Hazırlanan erişteler, lezzetinin korunduğu inancıyla güneş görmeyen gölge alanlarda kurutuluyor.

Komşulardan Gülcan Pantır, her yıl sonbaharda bir araya gelip eriştelerini imece usulüyle hazırladıklarını, bu ürünleri satmadıklarını ve sadece aileleri için sakladıklarını belirtiyor. Pantır, eriştenin pişirilişinde de geleneksel yöntemi uyguladıklarını; tereyağıyla kavurup pembeleşince üzerine sıcak su dökerek pilav gibi pişirdiklerini, suyunu dışarı dökmediklerini söylüyor. Bu yöntemin eriştenin lezzetini ve besin değerini koruduğunu vurguluyor.

Miktar, paylaşım ve komşuluk bağları:

İmece çalışmalarında kullanılan malzeme ve elde edilen miktarlar da komşular arasında paylaşılıyor. Pantır, bir araya geldiklerinde 100-120 yumurta kullanarak hamur yoğurduklarını ve bununla yaklaşık 30 kilogram kurutulmuş erişte elde ettiklerini aktarıyor. Erişte yapımı çoğunlukla bir evde başlayıp diğer komşuların evlerine taşınarak sürüyor; yufka ekmeği ve erişte mesaileri dönüşümlü olarak yapılıyor.

Akseki'de kadınların uyguladığı bu çalışma yalnızca yiyecek hazırlığı değil; aynı zamanda nesiller arası bilgi aktarımını, dayanışmayı ve komşuluk ilişkilerinin güçlenmesini sağlıyor. Fatma Kara ise eriştenin özgün lezzetinin sırrını süt ve yumurta kullanımına bağlıyor ve suyla hamur yapılabileceğini ancak aynı lezzetin yakalanamayacağını söylüyor. Kadınlar, annelerinden ve büyüklerinden öğrendikleri bu yöntemleri koruyup gelecek kuşaklara aktarmaya devam ediyor.

Bu uygulama, Akseki'nin yerel mutfak kültürünü yaşatırken, imece geleneğinin somut bir örneğini ve mevsimlik hazırlıkların toplumsal boyutunu gözler önüne seriyor.

AKSEKİ İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN KADINLAR, KIŞ AYLARINDA SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ OLAN YÖRESEL...

AKSEKİ İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN KADINLAR, KIŞ AYLARINDA SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ OLAN YÖRESEL ERİŞTEYİ İMECE USULÜYLE HAZIRLIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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