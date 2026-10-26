Ahırda sevmek istedi, ani tepkiyle yere düştü

O anlar kayıtta:

Gümüşhacıköy ilçesi Hacı Abdullah Kışlası Mahallesi'nde yaşayan besici Serkan Karakuş, ahırdaki büyükbaşlara yem verdikten sonra hayvanların yanından geçerek birine dokunmak istedi. Karakuş’un elini uzatıp ineği sevmeye çalıştığı sırada hayvan aniden tepki verip bir tekme attı ve Karakuş yere düştü.

Görüntülerde, Karakuş’un yere düşmesinin hemen ardından güçlükle ayağa kalktığı ve ahırdan sekerek uzaklaştığı görülüyor. Olay kazayla atlatıldı; Karakuş herhangi bir ağır yaralanma yaşamadı.

Besicinin açıklaması:

Olayın ardından konuşan Karakuş, "Ahırdan dışarı çıkarken sevmek istedim. Haberi olmayınca bir anda panikledi. Bana vurunca yere düşürdü. Bu bana büyük bir ders oldu. Hayvanların yanından çıkarken daha dikkatli olmam gerektiğini gösterdi" dedi.

Karakuş, kazanın görüntülerini sosyal medyada paylaşırken ayrıca "Bundan sonra hayvanları severken daha dikkatli olacağız. En azından hayvanın haberi olsun. Habersiz olunca da böyle hem gülünç hem de ciddi olaylar başımıza gelebiliyor" şeklinde uyarıda bulundu.

Olay, günlük hayvancılık uygulamalarında insan ve hayvan güvenliği açısından dikkati hatırlatıyor. Besicinin aktardığına göre, ani tepkiler bazen beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor; bu nedenle ahırda yaklaşırken hayvanların dikkatinin çekilmesi ve temkinli davranılması önem taşıyor.

AMASYA’DA BİR BESİCİ SEVMEYE ÇALIŞTIĞI İNEĞİNİN TEKME DARBESİYLE YERE SERİLDİ. BESİCİNİN NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.