Dolar 49,7287 +0,08%
Euro 55,7360 +0,12%
Bist 11.045,44 -0,64%
Altın Gram 6.450,57 +0,67%
EUR/USD 1,1197 -0,07%
Brent Petrol 110,05 -1,48%
--°

Ahırda sevmek istedi, ani tepkiyle yere düştü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Serkan Karakuş, ahırında ineğini severken beklenmedik bir tekme aldı ve yere düştü; görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ahırda sevmek istedi, ani tepkiyle yere düştü

O anlar kayıtta:

Gümüşhacıköy ilçesi Hacı Abdullah Kışlası Mahallesi'nde yaşayan besici Serkan Karakuş, ahırdaki büyükbaşlara yem verdikten sonra hayvanların yanından geçerek birine dokunmak istedi. Karakuş’un elini uzatıp ineği sevmeye çalıştığı sırada hayvan aniden tepki verip bir tekme attı ve Karakuş yere düştü.

Görüntülerde, Karakuş’un yere düşmesinin hemen ardından güçlükle ayağa kalktığı ve ahırdan sekerek uzaklaştığı görülüyor. Olay kazayla atlatıldı; Karakuş herhangi bir ağır yaralanma yaşamadı.

Besicinin açıklaması:

Olayın ardından konuşan Karakuş, "Ahırdan dışarı çıkarken sevmek istedim. Haberi olmayınca bir anda panikledi. Bana vurunca yere düşürdü. Bu bana büyük bir ders oldu. Hayvanların yanından çıkarken daha dikkatli olmam gerektiğini gösterdi" dedi.

Karakuş, kazanın görüntülerini sosyal medyada paylaşırken ayrıca "Bundan sonra hayvanları severken daha dikkatli olacağız. En azından hayvanın haberi olsun. Habersiz olunca da böyle hem gülünç hem de ciddi olaylar başımıza gelebiliyor" şeklinde uyarıda bulundu.

Olay, günlük hayvancılık uygulamalarında insan ve hayvan güvenliği açısından dikkati hatırlatıyor. Besicinin aktardığına göre, ani tepkiler bazen beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor; bu nedenle ahırda yaklaşırken hayvanların dikkatinin çekilmesi ve temkinli davranılması önem taşıyor.

AMASYA’DA BİR BESİCİ SEVMEYE ÇALIŞTIĞI İNEĞİNİN TEKME DARBESİYLE YERE SERİLDİ. BESİCİNİN NEYE...

AMASYA’DA BİR BESİCİ SEVMEYE ÇALIŞTIĞI İNEĞİNİN TEKME DARBESİYLE YERE SERİLDİ. BESİCİNİN NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hemşehrileriyle sokakta buluştu, pazarda fiyatların düşmesine aracılık etti
images

Diyanet Erzurum'da merkez-saha buluşmalarıyla hizmetlerin verimliliğini değerlen...
images

Erzurum'da iletişim yüzyılı eğitimiyle kamu ve basın güçleniyor
images

Erzurum'da başlayan gastronomi liseleriyle mutfak sanatları yedi bölgeye taşınıy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayserispor'dan TFF başkanına nezaket ziyareti

Cizre’de 75. yıl coşkusu: imam hatip okullarının yeniden açılışı anıldı

Hemşehrileriyle sokakta buluştu, pazarda fiyatların düşmesine aracılık etti

Şehitkamil'de cumhuriyet coşkusu satranç turnuvasıyla taçlandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026