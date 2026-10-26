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Samsun'da cumhuriyet coşkusu bisikletle sahilde yaşandı

Samsun'da Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen bisiklet turunda katılımcılar Atakum Sahili'nde Türk bayraklarıyla pedal çevirdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da cumhuriyet coşkusu bisikletle sahilde yaşandı

Pedallarla cumhuriyet coşkusu Samsun sahilinde

Samsun'da Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü anısına düzenlenen bisiklet turu, öğrenciler, veliler, öğretmenler ve bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlik, sahil boyunca yükselen marşlar ve dalga dalga açılan Türk bayraklarıyla dikkat çekti. Organizasyonda görev alan kurumlardan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) ile iş birliği yapan topluluk, kısa zamanda renkli bir yürüyüş havası yarattı.

etkinliğin rotası ve katılımcılar:

Tur, Çobanlı Halk İskelesi'nden başlayarak Atakum sahilini takip edip Körfez Marina'ya kadar uzandı ve aynı güzergâhın dönüşüyle tamamlandı. Katılımcılar bisikletlerini Türk bayraklarıyla süsleyip, marşlar eşliğinde pedal çevirdiler. Yol boyunca etkinlik grubuna vatandaşların ilgisi ve alkışları eşlik etti; sahil boyunca ortaya çıkan görüntüler hem görsel hem de toplumsal birliktelik açısından öne çıktı.

amaçlar ve vurgulanan mesajlar:

Etkinlikte öne çıkan hedefler arasında cumhuriyet bilincinin gelecek nesillere aktarılması, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve çevre dostu ulaşım konusunda farkındalık oluşturulması yer aldı. Program sırasında, Cumhuriyet’in kuruluşunda emeği geçenler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı ve minnetle anıldı; kazanımların korunmasının önemi vurgulandı.

ETKİNLİK ÖNCESİ KATILIMCILAR

ETKİNLİK ÖNCESİ KATILIMCILAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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