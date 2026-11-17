cimpор ve oyak çimento COP31'de kalsine kil odaklı dönüşümü gündeme taşıdı

TCC Group Holdings çatısı altında Türkiye’de OYAK Çimento ve uluslararası pazarlarda CIMPOR markasıyla faaliyet gösteren şirketler, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düşük karbonlu üretim ve kalsine kil teknolojilerinin yaygınlaştırılması için kapsamlı bir çağrı yaptı.

kalsine kil geçiş ittifakı: hedefler ve mekanizmalar

CIMPOR ve OYAK Çimento, TCC Group Holdings ile birlikte COP31 çatısı altında "Kalsine Kil Geçiş İttifakı" deklarasyonunu yayımladı. Deklarasyon; teknoloji paylaşımı, yeni malzeme performanslarının doğrulanması ve pazarlar arası uygulanabilir çözümler geliştirilmesini amaçlıyor. İttifakın öncelikli önerileri arasında ürün reçeteleri yerine saha performansını esas alan standartlar geliştirilmesi, test ve uygulama deneyimlerinin paylaşılacağı ortak ağ kurulması ve kamu projeleri başta olmak üzere düşük karbonlu çimentolara yönelik talep artırımı yer alıyor.

Grup başkanı Suat Çalbıyık yaklaşımı özetlerken, "COP’lar yıllarca açıklanan taahhütlerle ölçüldü. Bundan sonra ölçü, sahada çalışan tesisler olmalı. Çimento ve beton geleceğin şehirlerinin temel malzemesi olmaya devam edecek. Çözüm, dünyayı inşa etmekten vazgeçmek değil; nasıl inşa ettiğimizi değiştirmek. Bizim için büyümenin yeni ölçüsü ton değil, ton başına karbon. Bir fabrikada bulduğumuz çözüm, bütün fabrikalarımızın çözümü oluyor. Globalde yerel olmak tam olarak budur. Dönüşüme uyum sağlamıyoruz; yönünü belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

teknoloji, standart ve güven üçgeni

Çalbıyık ayrıca, kalsine kil teknolojilerinin hazır olduğunu ancak eksik olanın güven ve talep olduğunu vurguladı: "Teknoloji hazır. Eksik olan güven ve talep. İttifak bu ikisini inşa etmeli." Deklarasyon; saha uygulamaları üzerinden güven tesis edilmesini, ortak test protokolleri ile performansın doğrulanmasını ve kamu alımları gibi talep artırıcı mekanizmaların oluşturulmasını öneriyor.

yatırımlar, operasyonel adımlar ve pilot projeler

OYAK Çimento, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi büyüme stratejisinin merkezine koyuyor. Türkiye’de yedi bölgede toplam 24 milyon ton kurulu çimento kapasitesiyle faaliyet gösteren şirket, 2025’e kadar çevre ve düşük karbon odaklı projelere 3,49 milyar TL yatırım yapmayı taahhüt etmiş; bu yatırımların %85,6’sını yenilenebilir enerji projelerine yönlendirmiştir. Şirket, 2025 itibarıyla çimentomsu ürün başına brüt Kapsam 1 ve 2 birleşik emisyon yoğunluğunda 2021’e göre %13,64 düşüş kaydettiğini; 2030 hedefinin ise aynı göstergeyi %22,8 azaltmak olduğunu açıkladı.

Yeni altyapı yatırımları arasında Ankara Beypazarı’nda 115 MW’ın üzerinde kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali bulunuyor; tesisin 2026’da tam kapasiteye alınması planlandı. Grup yöneticileri, aynı zamanda yılda yaklaşık 1,6 milyar veri noktasını yapay zekâ ile değerlendirerek üretim kalitesi ve proses takibini yaptıklarını belirtiyor.

kalsine kil üretiminde global adımlar

CIMPOR, kalsine kil teknolojilerini yerel hammaddelerle değerlendirmeye odaklanan bir yol izliyor. Şirketin ilk kalsine kil tesisi 2020’de Fildişi Sahili’nde devreye alınırken, Kamerun’daki Kribi tesisinin yerel hammadde, kalsine kil, yenilenebilir elektrik ve biyokütleyi bir arada kullanarak geleneksel çimentoya kıyasla yaklaşık %40 daha düşük karbon yoğunluğu sağladığı bildirildi. Gana’da 2026’da devreye giren yeni tesisle birlikte Afrika’daki kalsine kil tesisi sayısı üçe yükseldi.

Avrupa ayağında, Portekiz’de yıllık 500 bin ton kapasiteli yeni kalsine kil hattının Aralık 2026’da devreye alınması planlanıyor. Şirket, Alhandra fabrikasının 1894’ten beri aynı yerde üretim yapıyor olmasını grubun köklü sanayi birikimine örnek gösteriyor.

yeni malzeme ve elektrifikasyon çözümleri

CIMPOR’un malzeme teknolojilerinden deOHclay, geleneksel Portland klinkerine göre malzeme bazında %90’a varan emisyon azaltımı hedefliyor; nihai çimentodaki azaltım ürün bileşimine göre değişkenlik gösteriyor. Şirketin patentli X-Clinker çözümü, geleneksel klinker üretimindeki yanma prosesini ortadan kaldırmayı ve tamamen elektrikli üretimi hedefliyor; ilk endüstriyel pilot uygulamanın 2027’de başlaması planlanıyor.

Ayrıca TCC Group Holdings’in patentli EnergyArk enerji depolama sistemleri, yenilenebilir enerjinin ağır sanayide kullanımını desteklemeye yönelik çözümler arasında öne çıkıyor. EnergyArk, COP31 Yeşil Bölge açık alanında sergilendi ve grubun malzeme teknolojileri ile enerji-depolama yetkinliklerini birleştiren yaklaşımını temsil ediyor.

küresel strateji ve gelecek hedefleri

Grup, Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nı sektörel bir sınav olarak değerlendiriyor ve yaklaşık on yıldır bu dönüşüme hazırlandıklarını ifade ediyor. Türkiye’nin mühendislik deneyimini uluslararası pazarlara taşımayı hedefleyen TCC Group Holdings, farklı coğrafyalarda geliştirdiği düşük karbonlu üretim deneyimini yerel ihtiyaçlarla buluşturmayı amaçlıyor.

Bu strateji doğrultusunda grup, Ukrayna’daki IFCEM Group’u satın almak üzere anlaşma imzaladı; gerekli onayların tamamlanması halinde grubun küresel çimento kapasitesinin yıllık 117 milyon ton seviyesine ulaşması bekleniyor. Şirket yöneticileri, COP31 süresince Yeşil Bölge’deki kapalı ve açık stantlarda teknolojik deneyimler, 3D yapı projeleri, yapay zekâ uygulamaları ve EnergyArk sergisiyle ziyaretçilerle buluşuyor ve iklim finansmanı, yeni nesil çimentolar ile enerji dönüşümü konularında uluslararası paydaşlarla görüşmeler yürütüyor.

İttifak ve sergilenen teknolojiler, düşük karbonlu çimento üretiminin endüstriyel ölçekte yaygınlaşması için hem teknoloji paylaşımı hem de pazar talebinin eş zamanlı gelişmesi gerektiğini işaret ediyor.

TAİWAN CEMENT CORPORATİON (TCC) GROUP HOLDİNGS CEO ROMAN CHENG, TCC GROUP HOLDİNGS YÖNETİM KURULU BAŞKANI NELSON AN PİNG CHANG VE CIMPOR VE OYAK ÇİMENTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUAT ÇALBIYIK