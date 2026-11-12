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Çin-türkiye açıköğretim köprüsü: Beijing Open University ile Anadolu Üniversitesi arasında iş birliği adımı

Beijing Open University heyeti, Anadolu Üniversitesi ile açık ve uzaktan öğrenme, dijital materyal paylaşımı ve akademik değişimi kapsayan MoU imzaladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çin-türkiye açıköğretim köprüsü: Beijing Open University ile Anadolu Üniversitesi arasında iş birliği adımı

Ziyaretin amacı ve yürütülen görüşmeler:

Çin’de faaliyet gösteren Beijing Open University (BJOU) heyeti, açık ve uzaktan öğrenme uygulamalarını değerlendirmek ve iki üniversite arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Anadolu Üniversitesi’ni ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen tanışma programında, Çin ve Türkiye’deki açıköğretim sistemleri, uzaktan eğitim modelleri ve dijital öğrenme materyallerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

katılımcılar ve görüşme başlıkları:

Toplantıda BJOU’dan Rektör Yardımcısı Zhao Jun, İşletme Fakültesinden Shi Sen ve Doç. Dr. Sun Weiyi, Kent Yönetimi Fakültesinden Doç. Dr. Gao Qian yer aldı. Anadolu Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ev sahipliği yaptı; toplantıda ayrıca Prof. Dr. Serpil Koçdar, Prof. Dr. Aras Bozkurt, Öğr. Gör. Ezel Gündoğdu ve Çince Dil Eğitmeni Yifa Wang hazır bulundu. Görüşmelerde özellikle dijital öğrenme materyallerinin paylaşımı, öğrenci ve akademisyen değişimi ile ortak proje geliştirme olanakları ön plana çıktı ve bu çerçevede iki kurum arasında bir Memorandum of Understanding (MoU) imzalandı.

güzel sanatlar fakültesi ziyareti ve sergi:

Programın devamında Beijing Open University heyeti, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ziyaret etti. Fakülte Dekanı Prof. Duygu Kahraman ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Arslan eşliğinde heyet, "Motifler Arasında Diyalog: Türk ve Çin Seramik Estetiğinin Birlikteliği" adlı sergiyi gezdi. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sonlandı; taraflar, imzalanan anlaşmanın ardından akademik etkileşimi artırmaya yönelik adımları hayata geçirme konusunda mutabık kaldı.

ÇİN&#039;DE FAALİYET GÖSTEREN BEİJİNG OPEN UNİVERSİTY (BJOU) HEYETİ, AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME...

ÇİN'DE FAALİYET GÖSTEREN BEİJİNG OPEN UNİVERSİTY (BJOU) HEYETİ, AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRMEK VE İKİ ÜNİVERSİTE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE ANADOLU ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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