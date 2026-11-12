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Sabır ve sebatla hedefe: Müftü İzmirli hafızlık öğrencileriyle buluştu

Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli, Bölcek ve Fuatpaşa hafızlık kurslarını ziyaret edip öğrencilere sabır, sebat ve güçlü niyetin önemini anlattı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sabır ve sebatla hedefe: Müftü İzmirli hafızlık öğrencileriyle buluştu

Kütahya'da iki hafızlık kursuna ziyaret:

Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli, Bölcek Mahallesi Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu ile Fuatpaşa Hafızlık Yatılı Kur’an Kursunu ziyaret ederek kurs yöneticileri ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde yürütülen eğitim faaliyetleri yerinde incelendi, yöneticilerden süreçler hakkında bilgi alındı.

Eğitim faaliyetleri ve öğrenciyle buluşma:

İzmirli, sınıfları dolaşıp hafızlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti; derslerin işleyişi ve öğrencilerin manevi gelişimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yöneticilerden kurs programı, eğitim yöntemleri ve ihtiyaçlara ilişkin bilgiler alındı; öğrencilerin motivasyonunun korunmasının önemine dikkat çekildi.

Öğrencilere öğüt ve moral desteği:

İl Müftüsü, konuşmasında hedeflere ulaşmada sabır, sebat, sevgi ve güçlü bir niyetin önemine vurgu yaptı. İzmirli, öğrencilere şu nasihatte bulundu: "Yüreğinizde sevgi, hedefinizde güçlü bir niyet olduğu sürece; sabır ve sebatla aşamayacağınız hiçbir engel yoktur."

Ziyaretin sonunda Müftü Hasan İzmirli, öğrencilerin hem eğitim hem de manevi yönden gelişimlerini sürdürmelerini dileyerek başarı temennisinde bulundu.

MÜFTÜ İZMİRLİ: &quot;SABIR VE SEBATLA AŞAMAYACAĞINIZ ENGEL YOKTUR&quot;

MÜFTÜ İZMİRLİ: "SABIR VE SEBATLA AŞAMAYACAĞINIZ ENGEL YOKTUR"

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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