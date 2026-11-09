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Boşanma konuşması gerildi: çay döküp darbeden kişi tutuklandı

Samsun'da boşanma konusunu konuştuğu esnada eşi tarafından darbedildiği, üzerine çay döküldüğü ve tehdit edildiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:59

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Boşanma konuşması gerildi: çay döküp darbeden kişi tutuklandı

Boşanma konuşması gerildi: çay döküp darbeden kişi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldiği belirtilen olayda, iddialara göre aile içinde çıkan tartışma şiddete dönüştü. İ.Ö. (39) ile eşi F.M.Ö. (47) arasında boşanma konusunun görüşüldüğü sırada darp olayı yaşandığı öne sürüldü.

Olayın detayları:

Şüphelinin, eşine yönelik el koyma ve fiziksel müdahalede bulunduğu, ardından çay bardağını eşinin sırtına fırlatıp üzerine sıcak çay döktüğü ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddia edildi. Olayla ilgili açıklamalar kaynaklı olarak "iddia" ifadesiyle aktarılmaktadır.

Soruşturma ve adli süreç:

İhbar üzerine bölgeye giden İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı ve şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemler sonrası şüpheli F.M.Ö. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE BOŞANMA KONUSUNU KONUŞTUĞU EŞİNİ DARBEDİP ÜZERİNE SICAK ÇAY DÖKTÜĞÜ VE...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE BOŞANMA KONUSUNU KONUŞTUĞU EŞİNİ DARBEDİP ÜZERİNE SICAK ÇAY DÖKTÜĞÜ VE TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLEN F.M.Ö. (47), ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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