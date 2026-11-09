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Gigi Türkiye'de Sivas gösterimi öğrencilerde empatiyi öne çıkardı

İçişleri Bakanlığı destekli 'Gigi Türkiye'de: Eller Konuşur' filmi Sivas'ta öğrencilerle gösterildi; etkinlik işitme engellilere ve farkındalığa odaklandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Gigi Türkiye'de Sivas gösterimi öğrencilerde empatiyi öne çıkardı

gösterim ve destek:

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce desteklenen 'Gigi Türkiye'de: Eller Konuşur' filmi, Sivas'ta öğrencilerle buluştu. Etkinlik Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve il merkezindeki okullardan öğrencilerle birlikte özel eğitim okullarında öğrenim gören işitme engelli öğrenciler de gösterime katıldı.

katılımcı profili ve ortam:

Gösterimde hem kaynaştırma ortamında eğitim alan öğrenciler hem de işitme engelli çocukların eğitim gördüğü özel okullardan katılımcılar yer aldı. Etkinlik, farklı öğrenme gereksinimlerine sahip öğrencilerin birlikte bir kültürel deneyim paylaşmasına imkân sundu ve izleyici grubunun çeşitliliği dikkat çekti.

yetkililerin vurguları:

Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan de gösterimi öğrencilerle birlikte izledi. Erdoğan, konuşmasında bu tür projelerin işitme engelli bireylerin yaşamına ışık tutma ve toplumsal farkındalığı artırma açısından değerine dikkat çekti. Ayrıca öğrencilerin farklılıkları tanıyan, anlayan ve toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetişmesinin önemini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

“GİGİ TÜRKİYE’DE: ELLER KONUŞUR” FİLMİ SİVAS’TA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

“GİGİ TÜRKİYE’DE: ELLER KONUŞUR” FİLMİ SİVAS’TA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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