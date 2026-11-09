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Üç lider kıbrıs meselesini güven artırıcı önlemler odağında görüştü

Erhürman, Hristodulidis ve BM temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde Kıbrıs sorunu ve güven artırıcı önlemleri görüştü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:58

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EDİTÖR: Caner Şahin

Üç lider kıbrıs meselesini güven artırıcı önlemler odağında görüştü

Üç lider kıbrıs meselesini güven artırıcı önlemler odağında görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar arasında gerçekleştirilen üçlü görüşme, BM kontrolündeki ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisinde yapıldı.

Görüşmenin ayrıntıları:

Toplantı yerel saatle 11.15te başlayıp 14.30da sona erdi ve toplam 3 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede öncelikli olarak Kıbrıs meselesi ve güven artırıcı önlemler ele alındı. Taraflar, toplantı süresinin uzunluğunun kapsamlı bir müzakere imkânı verdiğini belirtti.

Sonraki adımlar:

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyerek ele alınan konular ve görüşme sonuçları hakkında açıklamalarda bulunacağı bildirildi. Toplantının içeriği ve görüş alışverişinin sonuçları, ilerleyen dönemde yapılacak değerlendirmelerin temelini oluşturacak.

Bu üçlü buluşma, Kıbrıs konusundaki diyaloğun sürdürülmesine yönelik adımların bir parçası olarak kayda geçti ve güven artırıcı önlemler etrafında somut adımların tartışılmasına zemin hazırladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar arasında gerçekleştirilen üçlü görüşme, 3 saat 15 dakikanın ardından sona erdi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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