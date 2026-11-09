Manisa sanayisi COP31 için üniversiteyle ortak yol haritası belirledi

çalıştayın odağı ve katılımcılar:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi (Manisa OSB) iş birliğiyle düzenlenen "COP31 Yolunda Sanayide Yeşil Dönüşüm: Sanayi-Üniversite İş Birliği Çalıştayı" Manisa OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, sanayiciler, akademisyenler, kamu kurumları temsilcileri ve öğrencileri bir araya getirdi.

Programa Prof. Dr. Rana Kibar (MCBÜ Rektörü), Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, rektör yardımcıları, belediye ve OSB yetkilileri ile Manisa TSO ve OSB temsilcileri katıldı.

sanayi için stratejiler ve üniversite iş birliği:

Manisa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Çelik, sanayinin rekabet gücünü belirlemede artık yalnızca üretim ve maliyetin değil; karbon yönetimi, enerji ve su verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik performansının da belirleyici olduğunu vurguladı. Çelik, saha deneyimi ile akademik araştırmanın birleşmesinin sektöre uygulanabilir çözümler sunacağını söyledi ve çalıştayın ortak projelere zemin hazırlamasını temenni etti.

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise COP31 İklim Zirvesi'nin sanayi, teknoloji, enerji politikaları ve yeşil finansman açısından önemine dikkat çekti ve yeşil dönüşümün sanayiciler için bir tercih değil, rekabet şartı olduğunu belirtti. Yılmaz, Manisa TSO bünyesindeki Enerji Verimliliği Merkezi ve Yeşil Dönüşüm Ofisi aracılığıyla sanayicilere sunulan enerji etütleri ve danışmanlık hizmetlerinin işletmelerin hazırlığını desteklediğini anlattı.

üniversitenin katkısı ve projeler:

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, üniversitenin COP31 hazırlıklarına 45 proje ile katkı sunacağını açıkladı. Kibar, "Kampüsten Geleceğe İleri Dönüşüm" projesi başta olmak üzere kampüslerde enerji ve su yönetimi ile döngüsel ekonomi uygulamalarının sürdürüldüğünü belirtti. Üniversitenin su verimliliği alanındaki çalışmalar sonucunda Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazanan ilk devlet üniversitelerinden biri olduğu vurgulandı.

hackathon ve örnek projeler:

Çalıştay kapsamında Manisa Teknokent, MCBÜ Teknoloji Transfer Ofisi, Manisa TSO ve Manisa OSB iş birliğiyle düzenlenen "Sanayi ve Kampüslerde Yeşil Dönüşüm: COP31’e Manisa’dan Çözümler" hackathonu da yapıldı. Etkinlikte 24 saat süren yarışmaya 17 takım katıldı; öğrenciler döngüsel ekonomi, enerji verimliliği, su verimliliği, yeşil gelişim ve dijitalleşme alanlarında proje geliştirdi.

Yarışmada birincilik ödülünü SST-KarbonNODE, ikinciliği DÖNDÜM YİNE SANA, üçüncülüğü ise ARCICLE takımı kazandı. Dereceye giren takımlara ödüller protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

panel tartışmaları ve sonuç beklentileri:

Programdaki "COP31 Vizyonu ve Sanayide Yeşil Mutabakat" panelini MCBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nükhet Vedia Tirtom yönetti. Panelde Doç. Dr. Begüm Yurdanur Dağlı, Arçelik Çevre Mühendisi Sevde Nur Efe ve Elginkan Topluluğu Kalite Koordinatörü Emel Yılmaz, yeşil mutabakatın sanayi üzerindeki etkilerini ve sürdürülebilir üretim uygulamalarını değerlendirdi.

Çalıştay, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve Manisa'nın yeşil dönüşüm sürecine somut proje önerileriyle katkı sağlaması hedefiyle sona erdi. Katılımcılar, üniversite-sanayi ortaklığının uygulanabilir çözümler üretilmesinde kilit rol oynayacağını vurguladı.

"COP31 YOLUNDA SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM: SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI", MANİSA OSB KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.