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Çin'den yaptırımlara uyarı: ABD'nin İran baskısı küresel düzeni bozabilir

Lin Jian, ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı ekonomik baskılarını eleştirdi; Çin, hukuka aykırı yaptırımlara karşı haklarını koruyacağını bildirdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Merve Çelik

Çin'den yaptırımlara uyarı: ABD'nin İran baskısı küresel düzeni bozabilir

Çin'in resmi tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ekonomik baskıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Pekin'in bu adımlara karşı sert bir reaksiyon göstermeye hazır olduğunu açıkladı. Lin, tek taraflı yaptırımların uluslararası hukuka dayanağı olmadığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmediğini vurguladı.

Lin Jian'in açıklamasının ana noktaları:

Lin Jian, konuşmasında "Ekonomik savaş ve azami baskı taktikleri sorunu çözmeye yardımcı olmayacak, yalnızca çatışmaları daha da tırmandıracak" ifadelerine yer verdi. Çin'in durumu yatıştırma ve tarafları diyalog ve müzakereye geri döndürme çağrısı yaptığı belirtilirken, ülkesinin kendi hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli tüm önlemleri alacağı mesajı da yineledi.

Sözcü, Çin-İran ilişkilerinin uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü, bu iş birliğinin müdahaleye veya baltalanmaya tabi tutulmaması gerektiğini söyledi ve Pekin'in ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti.

Çin-İran ticari bağının önemi:

Haberde vurgulandığı üzere, Çin İran'ın en büyük ticaret ortağı konumunda ve İran petrolünün önemli bir bölümünü satın alıyor. Bu bağlamda, Pekin'in tepkisi sadece siyasi bir duruş değil; aynı zamanda ekonomik çıkarların korunmasına yönelik pragmatik bir hamle olarak da okunuyor.

Çin'in açıklaması, tek taraflı yaptırımların küresel ekonomik ve finansal düzen üzerinde yaratabileceği risklere dikkat çekiyor. Lin Jian, yaptırımların diğer ülkelerin meşru haklarına zarar verebileceğini belirterek, uluslararası zeminde adımların çok taraflı hukuk ve kurumlar çerçevesinde atılması gerektiğini savundu.

Sonuç olarak, Çin'in açıklaması hem diplomatik bir uyarı hem de gerektiğinde adım atılacağına dair açık bir bildiri niteliği taşıyor. Pekin'in izleyeceği politikaların, söz konusu ekonomik ilişkiler ve uluslararası tepkiler çerçevesinde şekilleneceği izleniyor.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ LİN JİAN, ABD&#039;NİN İRAN&#039;A BAŞLATTIĞI EKONOMİK BASKIYA İLİŞKİN...

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ LİN JİAN, ABD'NİN İRAN'A BAŞLATTIĞI EKONOMİK BASKIYA İLİŞKİN, "ÇİN, KENDİ HAK VE ÇIKARLARINI KARARLILIKLA KORUMAK İÇİN GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALACAKTIR" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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