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Yeni kurultayda Adilet'in çoğunluğu kesinleşti ve tek meclis dönemi başladı

Kazakistan'da 23 Ağustos Kurultay seçiminde hükümet yanlısı Adilet Partisi yüzde 71,17 ile 110 sandalye kazanıp çoğunluğu elde etti, katılım yüzde 74,8.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yeni kurultayda Adilet'in çoğunluğu kesinleşti ve tek meclis dönemi başladı

Yeni kurultayda Adilet'in çoğunluğu kesinleşti ve tek meclis dönemi başladı

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, 23 Ağustos'ta düzenlenen Kurultay seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Resmi verilere göre seçimlere kayıtlı yaklaşık 12,6 milyon vatandaştan 9,3 milyon kişi sandık başına gitti; katılım oranı %74,8 olarak kaydedildi.

seçim sonuçları:

Komisyonun açıkladığı dağılıma göre hükümet destekçisi Adilet Partisi oyların %71,17'sini alarak Kurultay'da 110 milletvekiliyle çoğunluğu sağladı. Diğer partilerin oy oranları ve kazandıkları milletvekili sayıları ise şöyle: Auıl Partisi %6,26 (10 sandalye), Respublika Partisi %5,56 (9 sandalye), Ak Jol Partisi %5,21 (8 sandalye) ve Kazakistan Sosyal Demokratlar Partisi %5,11 (8 sandalye).

Yüzde 5 barajının altında kalan partiler arasında Halk Partisi %3,11 ve Baytaq %1,07 oy aldı; bu partiler Kurultay'a temsilci gönderemedi.

anayasa değişikliği ve siyasi süreç:

Bu seçim, 15 Mart'ta yapılan referandumla kabul edilen yeni Anayasa kapsamında gerçekleşti. Yeni düzenlemeyle önceki iki meclisli parlamenter yapı kaldırılarak yasama organı tek meclisli bir yapı olan Kurultay adını aldı. Yeni Anayasa, Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından 1 Temmuz'da yürürlüğe kondu ve seçimlerin 23 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tokayev, yönetimdeki görev dağılımıyla ilgili adımlar atacağını; cumhurbaşkanı yardımcısının önümüzdeki on gün içinde açıklanacağını bildirdi. Kesin sonuçlar, Kurultay'ın yasama sürecindeki dengelerini ve önümüzdeki dönemde iç politika yönelimlerini belirleyecek temel veriyi oluşturuyor.

KAZAKİSTAN MERKEZ SEÇİM KOMİSYONU, 23 AĞUSTOS&#039;TA GERÇEKLEŞTİRİLEN KURULTAY SEÇİMİNİN RESMİ...

KAZAKİSTAN MERKEZ SEÇİM KOMİSYONU, 23 AĞUSTOS'TA GERÇEKLEŞTİRİLEN KURULTAY SEÇİMİNİN RESMİ SONUCUNA GÖRE; HÜKÜMET DESTEKÇİSİ ADİLET PARTİSİ 110 MİLLETVEKİLİYLE ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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