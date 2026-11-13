Gurbetteki Bafralıların 200 öğrenciye kışlık yardım eli

kampanya ve dağıtım:

İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu (BADEF) ve İstanbul Genç Bafralılar Derneği öncülüğündeki Çocuklar Üşümesin kampanyası kapsamında, Bafra ile Yakakent’te eğitim gören toplam 200 öğrenci ve kursiyere bot ve mont desteği sağlandı.

Hazırlanan kışlık kıyafetler, Yakakent Erdoğan Cebeci İlkokulu öğrencileri ile Bafra Darboğaz Kız Kur’an Kursu kursiyerleri için paketlendi ve düzenlenen programda ilgili öğrencilere ve kurum yetkililerine teslim edildi.

teslim töreni ve katılımcılar:

Teslim programına Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, SAMKON Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kocabaş, BADEF Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu ve İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Kerim Şahin katıldı. Program sırasında destek paketlerinin dağıtımına ilişkin bilgiler yetkililere iletildi.

Kampanya, İstanbul’da yaşayan Bafralıların memleketlerindeki çocuklara yönelik dayanışma ve desteğini bir kez daha ortaya koydu; organizatörler benzer yardımların sürdürülmesi yönünde kararlılık belirtti.

İSTANBUL BAFRA DERNEKLER FEDERASYONU (BADEF) VE İSTANBUL GENÇ BAFRALILAR DERNEĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN "ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN" KAMPANYASI KAPSAMINDA, BAFRA VE YAKAKENT’TE EĞİTİM GÖREN TOPLAM 200 ÖĞRENCİ VE KURSİYERE BOT VE MONT DESTEĞİ SAĞLANDI.