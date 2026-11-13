Dolar 50,3626 +0,16%
Euro 55,5924 -0,04%
Bist 11.842,82 +0,27%
Altın Gram 6.283,93 -0,11%
EUR/USD 1,1036 -0,21%
Brent Petrol 96,50 +0,71%
--°

Gurbetteki Bafralıların 200 öğrenciye kışlık yardım eli

İstanbul'deki Bafra derneklerinin 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasıyla Bafra ve Yakakent'te eğitim gören 200 öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı, teslim törenine yerel yetkililer katıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gurbetteki Bafralıların 200 öğrenciye kışlık yardım eli

kampanya ve dağıtım:

İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu (BADEF) ve İstanbul Genç Bafralılar Derneği öncülüğündeki Çocuklar Üşümesin kampanyası kapsamında, Bafra ile Yakakent’te eğitim gören toplam 200 öğrenci ve kursiyere bot ve mont desteği sağlandı.

Hazırlanan kışlık kıyafetler, Yakakent Erdoğan Cebeci İlkokulu öğrencileri ile Bafra Darboğaz Kız Kur’an Kursu kursiyerleri için paketlendi ve düzenlenen programda ilgili öğrencilere ve kurum yetkililerine teslim edildi.

teslim töreni ve katılımcılar:

Teslim programına Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, SAMKON Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kocabaş, BADEF Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu ve İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Kerim Şahin katıldı. Program sırasında destek paketlerinin dağıtımına ilişkin bilgiler yetkililere iletildi.

Kampanya, İstanbul’da yaşayan Bafralıların memleketlerindeki çocuklara yönelik dayanışma ve desteğini bir kez daha ortaya koydu; organizatörler benzer yardımların sürdürülmesi yönünde kararlılık belirtti.

İSTANBUL BAFRA DERNEKLER FEDERASYONU (BADEF) VE İSTANBUL GENÇ BAFRALILAR DERNEĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE...

İSTANBUL BAFRA DERNEKLER FEDERASYONU (BADEF) VE İSTANBUL GENÇ BAFRALILAR DERNEĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN "ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN" KAMPANYASI KAPSAMINDA, BAFRA VE YAKAKENT’TE EĞİTİM GÖREN TOPLAM 200 ÖĞRENCİ VE KURSİYERE BOT VE MONT DESTEĞİ SAĞLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zeytinköy'deki kaza gölgesinde: orman işçisi Dağpınar'da uğurlandı
images

Çırak son anda müdahale ederek hareket eden minibüsü durdurdu
images

Kurtarma operasyonunu bizzat yönetti: başkan dereye inip Bobi'yi çıkardı
images

Çanakkale mirasını taşıyan mobil müze Devrek’te buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Marmara'da hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı

Zeytinköy'deki kaza gölgesinde: orman işçisi Dağpınar'da uğurlandı

Guterres: yanan bir gezegende barış inşa edemezsiniz

Merz'ten uyarı: Çin'deki trump-putin görüşmesi öncesi sürpriz istemiyoruz

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor