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Çivril'de Atatürk'ü anma törenleri gençlerin katılımıyla sürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde ebediyete intikalinin 88’inci yıldönümünde düzenlenen törenlerde çelenk sunumu, saygı duruşu, okul programı, korolar ve tiyatro yer aldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çivril'de Atatürk'ü anma törenleri gençlerin katılımıyla sürdü

çelenk sunumu ve meydan töreni:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıldönümünde Denizli’nin Çivril ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı. Anma programı, saat 08.55’te Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende çelenklerin sunulmasını takiben saat 09.05’te sirenler çaldı, katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene; Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Belediye Başkanı Semih Dere, Garnizon Komutanı İstihkam Binbaşı Mehmet Serhad Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu, Emniyet Müdürü Umut Taş ile sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, vatandaşların ve kurum temsilcilerinin ortak katılımıyla düzenli ve saygı çerçevesinde tamamlandı.

şevkiye özel fen lisesi'ndeki anma programı:

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından anma etkinlikleri, Çivril Kaymakamlığı koordinesinde saat 09.45’te Şevkiye Özel Fen Lisesi Favori Konferans Salonu’nda sürdü. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı okul müdürü Tuğrul Boztepe yaptı; konuşmasında Atatürk’ün yaşamından kesitler sunularak gençlere verdiği önem ve Cumhuriyet’i gençlere emanet edişi vurgulandı.

Programın devamında öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk korosu dinletisi sahnelendi ve Atatürk’ün hayatını konu alan tiyatro gösterisi izlendi. Öğrencilerin katılımıyla oluşan bu bölüm, anma etkinliğine duygusal ve eğitsel bir boyut kazandırdı.

Etkinlik, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Törenler, ilçede resmi kurumların, eğitim camiasının ve vatandaşların ortak katılımıyla düzenlenerek anma geleneğinin yaşatıldığı bir gündem oluşturdu.

10 KASIM

10 KASIM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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