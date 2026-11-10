Kilis'te 10 kasım anma töreni düzenlendi

Törenin düzenlendiği mekan ve amaç:

Sınır kenti Kilis'te, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. Tören, şehrin merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı ve anma programı Atatürk Anıtı önünde yürütüldü.

Program akışı ve saygı duruşu:

Tören kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu duruşu İstiklal Marşı’nın okunması izledi ve tören, resmi çelenk sunumuyla tamamlandı.

Katılımcılar ve protokol:

Törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Kilis İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yanık ve kent protokolü katıldı. Resmi temsilcilerin yanı sıra vatandaşlar da alanda hazır bulundu.

Anma töreni, geleneksel tören usulüne uygun şekilde sessizlik ve saygı çerçevesinde gerçekleştirilirken, kentteki resmi kurumlarca yapılan düzenlemelerle törenin akışı sağlıklı biçimde yürütüldü.

SINIR KENTİ KİLİS’TE 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ