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Beşiktaş kulübü Dolmabahçe'de Atatürk'ü andı

Beşiktaş Kulübü yöneticileri, sporcular ve taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılında Dolmabahçe'de düzenlenen törende saygı gösterdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş kulübü Dolmabahçe'de Atatürk'ü andı

Beşiktaş Kulübü'nün anma töreni:

Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla Dolmabahçe'deki tarihi kapıda bir araya gelerek anma gerçekleştirdi. Tören, kulüp yönetimi, sporcular, taraftarlar ve vatandaşların katılımıyla düzenlendi.

Törenin akışı:

Anma programı, 09.05'te Tüpraş Stadyumu önünde gerçekleştirilen saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu; Başkan Serdal Adalı ve beraberindekiler daha sonra Dolmabahçe Sarayı anma salonuna geçerek Atatürk'ün sevdiği çiçekleri bıraktı.

Katılımcılar:

Törene Başkan Serdal Adalı, İkinci Başkan Murat Kılıç, Asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, Genel Sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyeleri Arslan Küçükemre, Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya ve İpek Seviye Gençer Yağcı ile divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri, sporcular, taraftarlar ve vatandaşlar katıldı.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK&#039;Ü VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜNDE DOLMABAHÇE&#039;DEKİ TARİHİ...

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜNDE DOLMABAHÇE'DEKİ TARİHİ KAPIDA ANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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