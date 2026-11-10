Reyhanlı'da merdiven korkuluğunu söküp kaçan kişi kamerada

Reyhanlı'da iş yerinin önünde hırsızlık anı

Olay, dün Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde meydana geldi. İş yerinin önünde bulunan merdiven korkuluklarının yerinden alınma anı, işyeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

Kamera görüntülerinde şüpheli şahsın önce etrafı kontrol ettiği, ardından iş yerinin önündeki merdivendeki demir korkuluklara yaklaşarak bir süre salladığı görülüyor. Sallamanın ardından yerinden çıkan demir korkuluğu alıp olay yerinden uzaklaştığı kayıtlara yansıdı.

İş yeri sahibi ve emniyet müdahalesi:

İş yerine gelen vatandaş, merdivendeki demir korkulukların yerinde olmadığını fark edip kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda hırsızlık anını tespit eden işyeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, şüpheliyi yakalamak için inceleme ve soruşturma başlattı.

HATAY’IN REYHANLI İLÇESİNDE ŞÜPHELİ ŞAHIS, İŞYERİNİN ÖNÜNDEKİ MERDİVENDEKİ DEMİR KORKULUKLARINI ÇALDI.