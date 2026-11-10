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Reyhanlı'da merdiven korkuluğunu söküp kaçan kişi kamerada

Reyhanlı Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinin önündeki merdiven demir korkuluğunu söküp götüren kişi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Reyhanlı'da merdiven korkuluğunu söküp kaçan kişi kamerada

Reyhanlı'da iş yerinin önünde hırsızlık anı

Olay, dün Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde meydana geldi. İş yerinin önünde bulunan merdiven korkuluklarının yerinden alınma anı, işyeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

Kamera görüntülerinde şüpheli şahsın önce etrafı kontrol ettiği, ardından iş yerinin önündeki merdivendeki demir korkuluklara yaklaşarak bir süre salladığı görülüyor. Sallamanın ardından yerinden çıkan demir korkuluğu alıp olay yerinden uzaklaştığı kayıtlara yansıdı.

İş yeri sahibi ve emniyet müdahalesi:

İş yerine gelen vatandaş, merdivendeki demir korkulukların yerinde olmadığını fark edip kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda hırsızlık anını tespit eden işyeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, şüpheliyi yakalamak için inceleme ve soruşturma başlattı.

HATAY’IN REYHANLI İLÇESİNDE ŞÜPHELİ ŞAHIS, İŞYERİNİN ÖNÜNDEKİ MERDİVENDEKİ DEMİR KORKULUKLARINI...

HATAY’IN REYHANLI İLÇESİNDE ŞÜPHELİ ŞAHIS, İŞYERİNİN ÖNÜNDEKİ MERDİVENDEKİ DEMİR KORKULUKLARINI ÇALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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