Borsa heyeti Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti: yeni dönemde üretim ve ticarete öncelik

ziyaretin gündemi:

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, yeni çalışma dönemi dolayısıyla Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti. Görüşmede GTB'nin yeni dönemdeki hedefleri, devam eden yatırımlar ve şehrin ekonomik yapısına katkı sağlayacak projeler gündeme geldi.

Ziyaret sırasında özellikle tarıma dayalı gıda sanayisinin geliştirilmesi ve tarımsal ticaret altyapısının güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Heyet, yatırımların sürdürülmesi ve yeni proje adımlarıyla üretimin ve ticaretin katma değerinin artırılmasını amaçladıklarını aktardı.

ortak akıl ve ekonomi odağı:

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep'in üretim, ticaret ve girişimcilik geleneğiyle ülke ekonomisinde önemli bir role sahip olduğunu vurguladı. Tiryakioğlu, ortak akılla hareket ederek şehrin önceliklerini gözetmeye devam edeceklerini belirtti.

Gaziantep, güçlü sanayisi, tarımsal üretimi ve ticaret geleneğiyle ülkemizin kalkınmasında önemli bir sorumluluk üstleniyor. Bizler de Gaziantep Ticaret Borsası olarak bu gücün daha ileriye taşınması için çalışıyoruz. Yeni dönemde de üyelerimizin beklentilerini, sektörlerimizin ihtiyaçlarını ve şehrimizin önceliklerini esas alarak ortak akıl anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz

yeni dönemde öncelikler:

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise borsanın önceliğinin hem mevcut yatırımları geliştirmek hem de yeni projeleri hayata geçirmek olduğunu ifade etti. Akıncı, tarım ve gıda sektörlerindeki üretim ve ticaret hacmini güçlendirmeye yönelik altyapı yatırımlarının öne çıktığını söyledi.

Borsa olarak temel hedefimiz, üreticilerimizin ve üyelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek, tarımsal ticaretin altyapısını güçlendirmek ve ürünlerimizin katma değerini artırmak

emniyet ve jandarma ziyaretleri:

Program kapsamında GTB heyeti ayrıca Gaziantep İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu'yu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Görüşmelerde, şehrin huzur ve güven ortamının korunmasının ekonomik ve sosyal kalkınma açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

GTB temsilcileri, güvenli bir ortamın üretim, ticaret ve yatırım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için kritik olduğunu belirterek emniyet ve jandarma teşkilatına yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Vali Kemal Çeber de heyeti tebrik ederek yeni çalışma döneminin Gaziantep ve borsa camiası için hayırlı olmasını temenni etti. Ziyaret, kurumlar arası iş birliği ve şehrin ekonomik hedeflerine yönelik koordinasyon mesajıyla sonlandı.

GTB HEYETİNDEN VALİ ÇEBER'E YENİ DÖNEM ZİYARETİ