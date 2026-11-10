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Dolmabahçe'de 09.05'te sessiz an: Atatürk'ün yatağına karanfil bırakıldı

Atatürk, vefatının 88. yılında Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle anıldı; saat 09.05'te vatandaşlar yatağına karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dolmabahçe'de 09.05'te sessiz an: Atatürk'ün yatağına karanfil bırakıldı

Dolmabahçe Sarayı'nda anma töreni:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle anıldı. Tören, Atatürk'ün odasında gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi ve törenden önce çok sayıda vatandaş saraya geldi.

Katılımcılar, Atatürk'ün yattığı odaya yönelerek duygusal anlar yaşadı; ziyaretçiler, Türk bayrağı serili yatak ve çevresine karanfiller bırakarak saygılarını sundu.

saat 09.05'te yaşanan an:

Saatler 09.05'i gösterdiğinde alanda bulunanlar bir an için sustu ve anma töreninin en yoğun duygusal anı yaşandı. Bu an, anma ritüelinin en önemli parçası olarak öne çıktı ve katılımcılar arasında derin bir ortak hüzün ve saygı hissi oluştu.

Törenin düzenlendiği Dolmabahçe Sarayı, Atatürk'ün son günlerinin yaşandığı mekan olarak törene katılanlar için ayrı bir anlam taşıdı; odada yapılan anmalar, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

vatandaşların katılımı ve ritüelin önemi:

Günün erken saatlerinden itibaren gelen vatandaşlar, anma etkinliğinin sessiz ve düzenli bir biçimde sürmesini sağladı. Birçok kişi, Atatürk'ün hatırasına saygı göstermek amacıyla karanfil bıraktı ve tören boyunca törene özgü duyarlılık korundu.

Bu tür anmalar, Atatürk'ün mirasına yönelik toplumsal bağlılığın göstergesi olarak değerlendirildi; anma etkinlikleri, hem bireysel anma pratiklerini hem de ortak tarih bilincini aynı anda canlı tuttu.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88&#039;NCİ YIL DÖNÜMÜNDE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDUĞU...

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88'NCİ YIL DÖNÜMÜNDE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDUĞU DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ANILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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