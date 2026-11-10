Gece çalışana kampüs içi mola: Anadolu Üniversitesi'nden ücretsiz sıcak ikram

Anadolu Üniversitesi, sınav döneminde kampüste yoğun çalışma temposunda olan öğrencilere ücretsiz çay, kahve ve çorba ikramıyla destek oluyor. Uygulama, öğrencilerin ders aralarında kampüs dışına çıkmak zorunda kalmadan kısa molalar verip enerji depolamalarına imkân sağlıyor.

ikram noktaları ve saatler:

Servisler kütüphane ve Merkez Yemekhane üst kat girişinde gerçekleştiriliyor ve ikramlar her gece 21.00-23.00 saatleri arasında sunuluyor. Özellikle gece saatlerinde ders çalışan öğrenciler bu uygulamaya yoğun ilgi gösteriyor.

öğrencilerin görüşleri:

Sude Nur Tut (İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü): "Karnımız acıkmıştı ve enerjimiz bitiyordu. Bu imkânı sağladığı için rektörümüze ve okulumuza çok teşekkür ediyoruz."

Zeynep Ertem (Sınıf Öğretmenliği Bölümü): "Ders aralarında çıkıp gelip bu imkânlardan faydalanabiliyoruz. Üniversitemize bu konuda çok teşekkür ediyoruz."

Ipek Büyük (İngilizce İşletme Bölümü): "Üniversitemizin öğrencilere çorba, kahve ve çay ikramında bulunması sınavlara hazırlanma sürecimizde bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Üniversitemizin öğrencilerini düşündüğünü hissettik. Bu güzel uygulama için teşekkür ederiz."

Emre Tüfekçi (Sosyoloji Bölümü): "Çorba ve kahve ikramıyla arkadaşımla ders hakkında konuşuyoruz. Yurtta kalıyorum açıkçası, burada çalışmak çok daha rahat bir ortam oluyor."

Anadolu Üniversitesi, bu ücretsiz ikram uygulamasını 15 Kasım Pazar gününe kadar sürdürecek ve öğrencilerin sınav dönemindeki motivasyonunu desteklemeyi amaçlıyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV DÖNEMİNDE YOĞUN BİR ÇALIŞMA TEMPOSU İÇERİSİNDE OLAN ÖĞRENCİLERİNE KAMPÜS İÇERİSİNDE SUNDUĞU ÜCRETSİZ ÇAY, ÇORBA VE KAHVE İKRAMIYLA DESTEK OLUYOR.