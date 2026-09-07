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Çivril’de belediye otobüsleriyle ilçede yeni bir ulaşım dönemi başladı

Çivril Belediyesi, otogar merkezli 100, 200, 310, 400 ve 500 hatlarıyla ilçede ilk belediye otobüsü seferlerini başlattı; ulaşım daha güvenli ve erişilebilir olacak.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Çivril’de belediye otobüsleriyle ilçede yeni bir ulaşım dönemi başladı

Çivril’de şehir içi toplu taşıma uygulaması hayata geçti

Denizli’nin Çivril ilçesinde uzun süredir gündemde olan şehir içi toplu ulaşım hizmeti, Çivril Belediyesi tarafından başlatılan belediye otobüsü seferleriyle uygulamaya kondu. Yeni sistemle vatandaşların ilçe içinde daha kolay, güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amaçlanıyor.

otogar merkezli güzergah ağı:

İlçede ilk kez belediye tarafından işletilecek ulaşım sistemi otogar merkezli olarak planlandı. Belediye otobüsleri şu hatlarda hizmet verecek: 100 Otogar-Menteş, 200 Otogar-Koçak, 310 Otogar-TOKİ, 400 Otogar-Karayahşiler ve 500 Otogar-Çetinler. Bu güzergâhlarla otogarın merkez kabul edilerek farklı mahalle ve bölgelere düzenli seferler yapılması hedefleniyor.

belediye açıklaması ve beklentiler:

Semih Dere, şehir içi ulaşım hizmetinin ilçede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayarak yıllardır beklenen bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İlçe sakinlerine daha kolay, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Başkan Dere, İlçemizde ilk kez hayata geçirdiğimiz belediye otobüsü seferlerimizle hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Çivril’in ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Yetkililer, yeni ulaşım sisteminin önümüzdeki süreçte vatandaşların kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirileceğini ve gerekmesi halinde güzergâh ile sefer düzenlemelerinin yapılacağını bildirdi.

SEMİH DERE ÇİVRİL

SEMİH DERE ÇİVRİL

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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