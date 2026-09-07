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Doğalgaz hattı varken hizmetten mahrum kalan Develi'yi TBMM'ye taşıdı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, imar engelleri nedeniyle doğalgaz hizmetinden yararlanamayan Develili vatandaşların sorununu Enerji Bakanlığı'na taşıdı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Elif Demir

Doğalgaz hattı varken hizmetten mahrum kalan Develi'yi TBMM'ye taşıdı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi ilçesinde doğalgaz hattı bulunmasına rağmen imar kaynaklı engeller nedeniyle hizmetten faydalanamayan vatandaşların yaşadığı mağduriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

sorunun özü:

Ersoy, hattın sahada mevcut olmasına rağmen konutların bağlantı sağlayamamasının imar ve mevzuat kaynaklı olduğunu belirterek, bu durumun bölge halkında ciddi mağduriyete yol açtığını vurguladı. Hazırladığı yazılı soru önergesini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktarın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sundu.

önergeyle iletilen talepler:

Önergede, doğalgaz bağlantısının önündeki imar ve mevzuat kaynaklı engellerin giderilmesi, mevcut konutların kazanılmış hak doğurmaksızın doğalgazdan faydalanabilmesi ve geçici veya özel abonelik modellerinin değerlendirilmesi talep edildi. Ersoy, sosyal medya paylaşımında bu talepleri ve Bakanlık tarafından verilecek yanıtı beklediklerini, Develili hemşerilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Mevcut çerçeve içinde yapılacak düzenlemeler ve idari kolaylıkların sağlanması, sahadaki hattın etkin şekilde kullanılmasına imkan verecek; önergeye verilecek yanıt süreci belirleyecek.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, DEVELİ’DE DOĞALGAZ HATTI...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, DEVELİ’DE DOĞALGAZ HATTI BULUNMASINA RAĞMEN İMAR KAYNAKLI NEDENLERLE HİZMETTEN FAYDALANAMAYAN VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI MAĞDURİYETLERİ TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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