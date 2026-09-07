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Kabine gündemi Erdoğan başkanlığında ele alınmak üzere toplandı

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı; kabine üyeleri gündemi görüşmek üzere bir araya geldi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Elif Demir

Kabine gündemi Erdoğan başkanlığında ele alınmak üzere toplandı

Kabine toplantısı başladı

Bugün düzenlenen kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantı, kabine üyelerinin katılımıyla gündem maddelerinin ele alınması amacıyla açıldı.

Cumhurbaşkanının başkanlığı:

Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülüyor. Kabine üyeleri sırayla gündem konularını değerlendirip görüş alışverişinde bulunuyor.

Toplantı süreci ve beklentiler:

Görüşülen konular ve alınacak kararlarla ilgili açıklamalar, yetkili mercilerce yapılacak duyurularla paylaşılacak. Gelişmeler kamuoyuna aktarıldıkça takip edilecek.

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın başkanlığında başladı

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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