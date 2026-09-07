Kabine gündemi Erdoğan başkanlığında ele alınmak üzere toplandı

Kabine toplantısı başladı

Bugün düzenlenen kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantı, kabine üyelerinin katılımıyla gündem maddelerinin ele alınması amacıyla açıldı.

Cumhurbaşkanının başkanlığı:

Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülüyor. Kabine üyeleri sırayla gündem konularını değerlendirip görüş alışverişinde bulunuyor.

Toplantı süreci ve beklentiler:

Görüşülen konular ve alınacak kararlarla ilgili açıklamalar, yetkili mercilerce yapılacak duyurularla paylaşılacak. Gelişmeler kamuoyuna aktarıldıkça takip edilecek.

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı