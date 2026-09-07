Kilis’te AK Parti programında Akbaşoğlu'ndan terörsüz Türkiye ve enerji vurgusu

Kilis programı ve katılım:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kilis’e gelerek AK Parti Kilis Teşkilatı ile İstanbul, Gaziantep ve Hatay milletvekillerinin katılımıyla Kilis Polisevinde çeşitli temaslarda bulundu. Programda Akbaşoğlu, terörle mücadele hedefleri, savunma sanayii, enerji projeleri ve 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmeler yaptı.

terörsüz türkiye ve bölge hedefi:

Akbaşoğlu, terörün ortadan kaldırılmasının ülke güvenliği için kritik olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin savunma sanayiinde geliştirdiği İHA ve SİHA, yerli yazılımlar ve mühimmatla güvenlik güçlerini güçlendirdiğini söyledi. Konuşmasında, "Terörsüz Türkiye’yi hep beraber gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı ve bu söylemin toplumun tüm kesimlerini kapsadığını belirtti: "Terörsüz Türkiye; Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni hep beraber 86 milyon kardeşliği esas alan ve millet devlet kaynaşmasıyla Türkiye Yüzyılı’nın büyük ve güçlü Türkiye’sini inşa ve ihya etme perspektifimizin hedefleriyle doğrudan bağlantılıdır."

Akbaşoğlu, hedefin sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacağını, Suriye, Irak, İran ve tüm Orta Doğu’da da terörsüz bir bölge oluşturulmasının amaçlandığını söyledi ve bu hedefle ilgili olarak şunları kaydetti: "Emperyalizmin ve siyonizmin bölgemiz ve ülkemiz üzerine kurguladıkları bütün planları, projeleri yırtıp atıp tarihin çöp sepetine göndermek olarak özetlenebilir. Asıl terörsüz Türkiye’nin, terörsüz bölgeye, terörsüz bölgenin de terörsüz dünyaya giden bir yol olduğunu mutlaka beraberinde idrak etmeliyiz."

savunma sanayii ve enerji atılımları:

Akbaşoğlu, milli savunma sanayii performansının Türkiye’nin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki etkinliğini artırdığını ifade etti. Savunma ürünleri ve yazılımlarının önemine dikkat çekerek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Kerkük sahalarında yüzde 15 hissedar olduğunu, Somali’de sondaj gemileri ile aramaların sürdürüldüğünü belirtti.

Enerji çalışmalarına ilişkin olarak Akbaşoğlu, terörden arındırılan Şırnak Gabar sahasında günlük 85 bin varil petrol üretildiğini ve bununla Türkiye’nin ihtiyaçlarının yaklaşık %15ini karşıladığını söyledi.

6 Şubat depremleri ve yeniden yapılanma:

Depremlerin etkilerine de değinen Akbaşoğlu, 11 vilayet ve yaklaşık 15 milyon insanın depremlerden büyük şekilde etkilendiğini belirtti. Depremin ortaya çıkardığı maliyetin yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, yürütülen çalışmaları dünyada örneği olmayan bir süreç olarak nitelendirdi.

Konuşmasında ayrıca bir örnekleme yaparak Bulgaristan büyüklüğünde bir coğrafyanın yerle bir olduğunu, hafriyatın kaldırıldığını, yeni yerleşim yerleri ve altyapının belirlendiğini ve yaklaşık 500 bin konutun 2,5 yıl gibi bir sürede inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildiğini anlattı; Kilis’in de bu iller arasında yer aldığını vurguladı.

Akbaşoğlu, Türkiye’nin bölgesel algısına ilişkin de değerlendirme yaparak, son NATO toplantısında ortaya konulan perspektif ve performansın devlet başkanları, hükümet başkanları, Batı medyası ve NATO üyesi ülkeler tarafından takdirle karşılandığını söyledi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU