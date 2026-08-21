Çivril'de en iyi elma üreticisi seçilecek

Çivril Belediyesi tarafından 10-13 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek Çivril Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali kapsamında 'En İyi Elma Üreticisi' yarışması gerçekleştirilecek. Festival süresince çeşitli konser ve etkinlikler de katılımcılarla buluşacak.

yarışmanın hedefi ve önemi:

Yarışma, ilçenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan elmanın tanıtımına katkı sağlamayı, üreticilerin emeklerini ve kaliteli üretimlerini ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Etkinlik, yerel üretimin görünürlüğünü artırarak üreticiler arasında deneyim paylaşımına ve kaliteli üretimin teşvik edilmesine olanak tanıyacak.

başvuru ve iletişim bilgileri:

Yarışmaya katılmak isteyen üreticilerin başvuruları 1 Eylül 2026 tarihine kadar Çivril Belediyesi Çözüm Masası'na yapılması gerekiyor. Yarışma hakkında detaylı bilgi almak isteyen üreticiler 0 258 713 10 08 numaralı telefondan Çivril Belediyesi ile iletişime geçebilir.

Festival ve yarışma, bölge tarımının tanıtımı ve üreticilerin emeklerinin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor; ilgilenen üreticilerin başvurularını zamanında tamamlaması bekleniyor.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE 10-13 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK OLAN ÇİVRİL ULUSLARARASI ELMA TARIM VE KÜLTÜR FESTİVALİ KAPSAMINDA "EN İYİ ELMA ÜRETİCİSİ" YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLECEK.