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Çivril'de yeni umutlarla 3. lig hedefi

PGL'de ilk haftayı puansız kapatan Yeşil Çivril Belediyespor, Manavgatspor maçını kazanıp bu sezonki 3. lig hedefine güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çivril'de yeni umutlarla 3. lig hedefi

Yeşil Çivril Belediyespor'un hedefi 3. Lig:

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) ilk hafta deplasmanda aradığı sonucu alamayan Yeşil Çivril Belediyespor, hafta sonunda kendi sahasında oynayacağı Manavgatspor maçına hazırlanıyor. Takım, puan kaybını telafi etmek ve ligi istediği noktaya taşımak için sahasında galibiyet hedefliyor.

hazırlıklar ve kadro yapılanması:

İlk hafta Korkuteli deplasmanından beklenen sonucu çıkaramayan yeşil-beyazlı ekip, antrenman temposunu yükseltti. Kulüp yöneticisi Halil Ertuğrul yaptığı açıklamada yeni bir kadro yapılanmasına gidildiğini vurguladı ve ligdeki tüm takımların güçlü olduğunu belirtti. Ertuğrul, kulübün kısa vadeli hedefini netleştirerek, "Yeşil Çivril Belediyespor olarak hedefimizi 3. Lig olarak belirledik. Geçen sezon kapısından döndüğümüz profesyonel lige bu yıl ulaşmak istiyoruz." dedi.

Ertuğrul, devamında kurulan kadronun özelliklerine dikkat çekti: "Bu doğrultuda genç, hırslı ve mücadeleci bir takım kurduk. Hocamızın azmi ve bilgisi, oyuncularımızın enerjisiyle birleştiğinde ligin en iyi futbolunu oynayan takımı ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı. Teknik ekip ve yönetim, kondisyon ve takım uyumuna öncelik veriyor.

taraftardan beklenti ve motivasyon:

Yönetim, ilk haftadaki puan kaybını uyum ve kondisyon sürecine bağlarken, oyuncuların moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu aktardı. Kulüp yetkilileri, Manavgatspor karşılaşmasının takımın atmosferini değiştirebilecek bir fırsat olduğuna inanıyor.

Yeşil Çivril Belediyespor cephesi, tribün desteğinin maçtaki etkisine vurgu yaparak taraftarlardan stadyumu doldurmalarını ve 90 dakika boyunca takımı desteklemelerini istedi. Yönetimin ve teknik ekibin ortak beklentisi, sahadaki performansla birlikte seyirci desteğinin birleşerek sezon hedefi olan 3. Lig yolunda erken bir ivme yakalanmasıdır.

YEŞİLÇİVRİL BELEDİYE SPOR

YEŞİLÇİVRİL BELEDİYE SPOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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