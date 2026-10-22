Orhun Ene: hücumun öne çıktığı ligde iç saha avantajı belirleyici oluyor

Aliağa Petkimspor başantrenörü Orhun Ene değerlendirdi

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, Basketbol Süper Ligi’nde mücadelenin kolay olmadığını ve oyun yapısının son yıllarda değiştiğini ifade etti. İzmir temsilcisi sezonun ilk 4 haftasını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile tamamladı. Ene, takımın performansını ve ligin genel durumunu değerlendirirken elde edilen Fenerbahçe galibiyetinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

ligin yeni eğilimleri:

Ene, son 5-6 yıla kıyasla oyunun daha çok hücum odaklı hale geldiğini belirtti. Takımların ritmik ve tempolu oynadığını söyleyen çalıştırıcı, bunun savunma ve hücum dengesini zorladığını ifade etti. Bazı maçlarda zor atışların sayıca artmasının bu değişimin bir parçası olduğunu söyleyen Ene, örnek olarak Fenerbahçe karşısında Maxwell’in attığı 4 tane üçlük gibi pozisyonların maç sonucunu etkilediğini aktardı.

takımın durumu ve hedefler:

Ene, Aliağa Petkimspor’un organizasyonel destekten ve takım içindeki birbirine sahip çıkma ruhundan memnun olduğunu belirtti. Başantrenör, takımın belirli bir sistemi oturtmasının zaman alacağını, bu süreçte hata sayısını azaltmanın önem taşıdığını ifade etti. Kulübün arkasında duran SOCAR ve Petkim gibi kuruluşların desteğinin takıma güç verdiğini söyledi.

Geçen hafta elde edilen Fenerbahçe galibiyetine değinen Ene, bu tür sonuçların moral ve motivasyon sağladığını ancak ligin genelinin oldukça zorlu olduğunu hatırlattı. Bir hafta önce evlerinde Körfez Biyoteknik’e kaybettiklerini anımsatan çalıştırıcı, iç saha maçlarını kazanmanın hayatta kalma mücadelesinde kritik olduğunu kaydetti.

sıradaki sınav:

Önlerindeki maçta rakiplerinin Tofaş olduğunu söyleyen Ene, Tofaş’ın sert ve fiziksel bir oyun oynadığını belirtti. Bu tür karşılaşmalarda bireysel performansların belirleyici olacağını aktaran başantrenör, Fenerbahçe galibiyetinin getirdiği morali sahaya olumlu yansıtmayı hedeflediklerini söyledi. Ene, kolay bir maç beklemediklerini ancak hazırlıkları bu bilinçle sürdüreceklerini ifade etti.

Genel olarak Ene, takım savunmasının kötü olmadığını ancak ligdeki tempo ve ritim nedeniyle ufak detayların sonucunu etkilediğini düşündüğünü belirtti. Kadrodaki isteği ve arzuyu gördüğünü söyleyen başantrenör, eksik görülen küçük ayrıntıların zamanla düzeltileceğine inandığını kaydetti.

ALİAĞA PETKİMSPOR BAŞANTRENÖRÜ ORHUN ENE