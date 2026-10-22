Denizli basket Cenevre'de 80-76 ile Avrupa yolunda iddiasını sürdürdü

maç özeti:

Denizli Basket, yoğun maç takvimine rağmen deplasmanda önemli bir başarıya imza attı. Yeşil-siyahlılar, Lions de Genve karşısında mücadeleyi bırakmayarak sahadan 80-76 galip ayrıldı. Maç boyunca savunma ve tempo yönetiminde sergilenen disiplin, son periyotta avantajı elde etmelerini sağladı.

Karşılaşma dört sayı farkla tamamlanırken, takımın Avrupa kupalarındaki bu galibiyeti grup iddiasını canlı tutması açısından değer taşıyor. Deplasmanda alınan bu sonuç, takımın moraline ve turnuvadaki pozisyonuna olumlu yansıdı.

takımın ve teknik heyetin değerlendirmesi:

Başantrenör Zafer Aktaş, karşılaşma sonrası oyuncularının sahadaki mücadelesine dikkat çekti. Aktaş, "Bu yoğun tempoda oyuncularımın göstermiş olduğu mücadele ve özveri için teşekkür ederim" sözleriyle hem fiziksel hem de mental dayanıklılığı övdü.

Aktaş ayrıca deplasmanda takımı yalnız bırakmayanlara şükranlarını iletti. "Bizi Cenevre’de yalnız bırakmayan sevgili başkanlarımıza, vatandaşlarımıza ve ekran başında destekleyen tüm taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

avrupa serüveni devam ediyor:

Y. Denizli Basket, elde edilen 80-76lık galibiyetle FIBA Europe Cup G Grubundaki iddiasını sürdürdü. Hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hem de Avrupa kupalarında yoğun fikstürde yer alan ekip, önümüzdeki maçlarda da aynı tempoyu koruyarak ilerlemeyi hedefliyor.

Takımın deplasman performansı ve teknik ekibin saha içi kararları, ilerleyen turlarda karşılaşacakları zorlu rakipler için belirleyici olacaktır. Bu sonuç, Denizli Basket için hem puan hem de özgüven anlamında değerli bir adım oldu.

Y. DENİZLİ BASKET, FIBA EUROPE CUP G GRUBU ÜÇÜNCÜ MAÇINDA İSVİÇRE TEMSİLCİSİ LİONS DE GENVE’Yİ DEPLASMANDA 80-76 MAĞLUP EDEREK AVRUPA KUPALARINDA ÖNEMLİ BİR GALİBİYETE İMZA ATTI.