Dört aydınlı öğrenci Muğla bölge yarışlarında Aydın'ı temsil edecek

Aydın'da seçmeler tamamlandı:

2026-2027 atletizm sezonu il karması seçme yarışmaları Aydın'da yapıldı. Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu öğrencileri, farklı yaş kategorilerinde gösterdikleri performanslarla dikkat çekti. Yarışlarda birçok sporcu arasından üst sıralara çıkan öğrenciler okullarına ve ailelerine gurur yaşattı.

öne çıkan dereceler:

Yıldız kızlar (2013-2014 doğumlu) kategorisinde yarışan Yağmur Elif Kavas, 45 sporcu arasında il birincisi oldu. Aynı yaş grubunda yer alan Ahmed Emin Lapçin ise 42 sporcu arasından il üçüncülüğünü elde etti. Küçük kızlar (2015-2016 doğumlu) kategorisinde Müzeyyen Kocaçoban 36 sporucu içinde il ikincisi olurken, Nisa Nur Özçam aynı kategoride il dördüncüsü olarak takımın başarılı isimleri arasında yer aldı.

bölge yarışına hazırlık ve beklenti:

Elde edilen dereceler doğrultusunda dört öğrenci, 31 Ekim'de Muğla'da gerçekleştirilecek bölge yarışlarında Aydın'ı temsil edecek. Bu sonuçlar, okulun altyapı çalışmalarının ve öğrencilerin istikrarlı performansının somut göstergesi olarak yorumlanıyor. Katılımcı sayılarının yüksek olduğu il seçmelerinde öne çıkan sporcuların bölge düzeyinde de iddialı sonuçlar alması bekleniyor.

Okul yönetimi ve spor camiası, bölge yarışlarına gidecek sporculara destek verileceğini belirtirken, öğrencilerin bu deneyimi hem bireysel gelişim hem de takım motivasyonu açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdiği vurgulanıyor.

AYDIN'DA DÜZENLENEN 2026-2027 ATLETİZM SEZONU İL KARMASI SEÇME YARIŞLARINDA ŞEHİT RIFAT TUNÇBİLEK ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE DİKKAT ÇEKERKEN, 4 ÖĞRENCİ 31 EKİM'DE MUĞLA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BÖLGE YARIŞLARINDA AYDIN'I TEMSİL EDECEK.