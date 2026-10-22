Trendyol Süper Lig 9. haftada derbi heyecanı ve önemli randevular

9. hafta programı ve öne çıkanlar:

Trendyol Süper Lig’in 9. hafta heyecanı, yarın oynanacak Corendon Alanyaspor - Kocaelispor karşılaşmasıyla başlayacak. Hafta boyunca 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde sürecek mücadelelerde hem derbi atmosferi hem de lig sıralaması açısından kritik randevular yer alıyor.

haftanın dikkat çeken maçları:

Haftanın en dikkat çeken randevusu kuşkusuz Galatasaray - Fenerbahçe derbisi olacak. Aynı gün Beşiktaş ise evinde Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Bir diğer önemli karşılaşmada Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak; bu maçlar lig tablosunda doğrudan etkili olabilecek eşleşmeler arasında yer alıyor.

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

24 Ekim Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK

19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler

25 Ekim Pazar

16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği

19.00 Göztepe - Çorum FK

26 Ekim Pazartesi

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

19.00 Beşiktaş - Başakşehir

21.30 Galatasaray - Fenerbahçe

Hafta, açılış maçından derbiye kadar farklı gündemler barındırıyor; takımlar, ligdeki konumlarını güçlendirmek için sahada ter dökecek. İzleyiciler için yoğun bir maç takvimi ve birçok kilit mücadele sezonun bu dönemine damga vuracak.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 9. HAFTA PROGRAMI (ARŞİV)