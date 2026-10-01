Dolar 49,0038 -0,02%
Euro 55,5632 +0,03%
Bist 12.201,64 +2,13%
Altın Gram 6.621,07 +0,38%
EUR/USD 1,1310 -0,21%
Brent Petrol 99,31 +1,31%
--°

Cizre itfaiyesi miniklere yangın ve afet bilinci aşılıyor

Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri İtfaiye Haftası'nda Nergis Anaokulunu ziyaret ederek okul bahçesinde uygulamalı yangın güvenliği ve afet bilinci eğitimi verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Cizre itfaiyesi miniklere yangın ve afet bilinci aşılıyor

Cizre Belediyesi itfaiyesinden anaokulunda uygulamalı eğitim

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Nergis Anaokulunu ziyaret etti. Okul bahçesinde düzenlenen programda minik öğrencilere yangın güvenliği ve afet bilinci konusunda temel bilgiler uygulamalı olarak aktarıldı.

etkinlikte neler yapıldı:

Etkinlik sırasında çocuklar, itfaiye araçlarını ve teknik ekipmanları yakından tanıma fırsatı buldu. Ekipler, mesleklerinin gerektirdiği sorumluluğu ve müdahale süreçlerini basit bir dille anlattı; yangın anında ve acil durumlarda yapılması gereken doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak gösterildi. Yangın önleme tedbirleri ve acil durumda yetkililere haber verilmesinin önemi vurgulandı.

eğitimin önemi ve itfaiyenin mesajı:

İtfaiye yetkilileri, çocukların erken yaşta afet bilinci edinmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Ziyareti gerçekleştiren ekipler, öğrencilerin merak ettiği soruları tek tek yanıtlayarak bilginin pekişmesini sağladı ve çocukların ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Organizasyon, hem farkındalık artırmayı hem de güvenlik kültürünü küçük yaşta yerleştirmeyi amaçladı.

İtfaiye Haftası gibi etkinliklerin okullar düzeyinde sürdürülmesinin, toplumun uzun vadeli güvenlik bilincine katkı sağlayacağı belirtiliyor.

CİZRE&#039;DE İTFAİYE HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA NERGİS ANAOKULU’NU ZİYARET EDEN CİZRE BELEDİYESİ...

CİZRE'DE İTFAİYE HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA NERGİS ANAOKULU’NU ZİYARET EDEN CİZRE BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ, MİNİK ÖĞRENCİLERE YANGIN GÜVENLİĞİ VE AFET BİLİNCİNİ ANLATTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İtfaiye haftasında Bağyüzü İlkokulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret
images

Gkv'nin eğitim sevdalısı Celal Ersoy vefatının ikinci yılında anıldı
images

GKV'li Beren Kalyoncu Semerkant'ta millî takımın 11'inciliğine katkı verdi
images

Beun'ün tekno ekolojik köy laboratuvarı köy okulunda hayata geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman'da gece yarısı park halindeki otomobile ateş açıldı

Tekirdağ'da kaçırıldığı iddia edilen araç zincirleme kazaya neden oldu, içinde 4 yaşındaki çocuk vardı

İtfaiye haftasında Bağyüzü İlkokulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Sekapark'ta denizi köpürten kirliliğin kaynağı metro şantiyesi çıktı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı