Cizre itfaiyesi miniklere yangın ve afet bilinci aşılıyor

Cizre Belediyesi itfaiyesinden anaokulunda uygulamalı eğitim

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Nergis Anaokulunu ziyaret etti. Okul bahçesinde düzenlenen programda minik öğrencilere yangın güvenliği ve afet bilinci konusunda temel bilgiler uygulamalı olarak aktarıldı.

etkinlikte neler yapıldı:

Etkinlik sırasında çocuklar, itfaiye araçlarını ve teknik ekipmanları yakından tanıma fırsatı buldu. Ekipler, mesleklerinin gerektirdiği sorumluluğu ve müdahale süreçlerini basit bir dille anlattı; yangın anında ve acil durumlarda yapılması gereken doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak gösterildi. Yangın önleme tedbirleri ve acil durumda yetkililere haber verilmesinin önemi vurgulandı.

eğitimin önemi ve itfaiyenin mesajı:

İtfaiye yetkilileri, çocukların erken yaşta afet bilinci edinmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Ziyareti gerçekleştiren ekipler, öğrencilerin merak ettiği soruları tek tek yanıtlayarak bilginin pekişmesini sağladı ve çocukların ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Organizasyon, hem farkındalık artırmayı hem de güvenlik kültürünü küçük yaşta yerleştirmeyi amaçladı.

İtfaiye Haftası gibi etkinliklerin okullar düzeyinde sürdürülmesinin, toplumun uzun vadeli güvenlik bilincine katkı sağlayacağı belirtiliyor.

CİZRE'DE İTFAİYE HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA NERGİS ANAOKULU’NU ZİYARET EDEN CİZRE BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ, MİNİK ÖĞRENCİLERE YANGIN GÜVENLİĞİ VE AFET BİLİNCİNİ ANLATTI.