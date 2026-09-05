denizli için ikinci yüzyıl planı: laodikya gece turizmi, teknoloji ve yeni sanayi alanları hedefte

DTO'nun vizyonu ve yeni dönemin öncelikleri:

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Dönem Değerlendirme Toplantısı’nda sadece bugünün sorunlarına çözüm üretmekle kalmayıp, DTO'nun ikinci yüzyılına dair kapsamlı bir yol haritası sundu. Erdoğan, kent ekonomisini güçlendirecek, istihdamı artıracak ve Denizli'nin uluslararası görünürlüğünü yükseltecek projelerin öncelikli yatırım alanları olarak turizm, teknoloji ve sanayi kümelerini belirlediklerini açıkladı.

Laodikya gece turizmi ve kültürel görünürlük:

Denizli Ticaret Odası ile Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğinde hazırlanan Laodikya Antik Kenti’nin Gece Turizmine Kazandırılması Projesiyle antik kentin gece de ziyaret edilebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Proje, Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek’in rehberliğinde ve Valilik koordinasyonunda, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında yürütülüyor.

Plan kapsamında antik kente özel ışıklandırma, ses ve projeksiyon gösterileri düzenlenecek; Laodikya tarihini anlatan görseller altı özel noktada sunularak yaklaşık 1,5 saatlik bir gece turu oluşturulacak. Erdoğan, Hierapolis ile birlikte kentin güçlü bir gece turizmi rotası haline gelmesini beklediklerini belirtti ve bunun konaklama, ulaşım ile yerel esnafa doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca şehirdeki turistik noktaların dijital kare kod haritasının Çardak Havalimanı’nda ziyaretçilere sunulduğunu hatırlattı.

Yeni hizmet binası ve teknoloji ekosistemi:

DTO'nun yeni hizmet binasının inşasına başlandığını duyuran Erdoğan, binanın modern, çevreye duyarlı ve enerji verimli sistemlerle donatılacağını söyledi. Yapım çalışmalarının hızlandırıldığı bilgisini veren Erdoğan, yeni tesisin hizmet kapasitesini artıracağını ifade etti.

Yeni dönemin bir diğer önemli adımı ise Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER). Erdoğan, TEKMER ile şehirde yeni bir girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin temellerinin atılacağını, genç girişimcilerin iş fikirlerini geliştirebileceğini, uzman danışmanlık alabileceğini ve projelerini işletmeye dönüştürebileceklerini aktardı. Merkezde verilecek eğitimler arasında dijital dönüşüm, yapay zekâ, otomasyon, yazılım, e-ticaret ve yeni nesil üretim teknolojileri öne çıkacak.

Sanayi planları, yeşil dönüşüm ve değer zinciri:

DTO'nun yol haritasında ayrıca yaklaşık 1.200 dönümlük alan üzerinde kurulacak yeni geri dönüşüm ve karma gıda sanayi siteleri bulunuyor. Erdoğan, bu alanların yalnızca üretim alanı sunmakla kalmayıp, geri dönüşümde doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması hedeflerini de taşıdığını; üretimin kayıtlı ve denetlenebilir hâle gelmesini istediklerini söyledi.

Gıda sektöründe amaç, şehir içindeki üretim yükünü azaltmak ve işletmeleri daha modern, planlı alanlara taşımak. Erdoğan, "Tarladan fabrikaya, fabrikadan ihracata uzanan yeni bir değer zinciri kurmak istiyoruz" diyerek üreticiyi, sanayiciyi, lojistiği ve ihracatı aynı alanda buluşturma hedefini özetledi. Bu yaklaşımın hem istihdamı hem de katma değeri artıracağı değerlendiriliyor.

Ayrıca DTO, uluslararası rekabetin yeni kriterlerine uygun hareket etmek amacıyla Denizli Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Ofisi'ni kurdu. Ofis, DTO üyelerine raporlama, teknik danışmanlık ve yeşil dönüşüm yol haritaları konusunda destek sağlayarak firmaların karbon ayak izi ve enerji verimliliği konusunda uyum süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Birlik, destek ve seçim çağrısı:

Konuşmasında DTO'nun bugün 24 bin üyeye ulaşmış büyük bir aile olduğunu hatırlatan Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yapılan çalışmaların daha güçlü bir Denizli hedefine hizmet ettiğini vurguladı ve üyeleri şehir için yapılan hizmetlere sahip çıkmaya davet etti. Toplantı sonrası basın mensuplarına verdiği röportajlarda Erdoğan, DTO üyelerini 5 Ekim'de PASVAK’ta yapılacak seçimlerde sandığa giderek tercihlerini ortaya koymaya çağırdı.

Konuşmasını coşkulu bir alkışla tamamlayan Başkan Erdoğan, "Denizli için yine birlikteyiz. Yine varız. Yeniden varız. Hep birlikte adayız" ifadeleriyle yeni döneme talip olduklarını yineledi.

Öne çıkan vurgular: Laodikya gece turizmi, yeni hizmet binası, TEKMER, 1.200 dönümlük sanayi alanları ve Denizli Yeşil Dönüşüm Ofisi projeleri, kent için uzun vadeli ekonomik ve çevresel kazanımlar hedefliyor.

DENİZLİ TİCARET ODASI’NIN DÖNEM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NDA YENİ DÖNEME DAİR BAŞLATILAN EN YENİ PROJELERİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞAN DTO BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, YALNIZCA BUGÜNÜN SORUNLARINI ÇÖZMEKLE YETİNMEDİKLERİNİ, DENİZLİ’NİN GELECEK 20 YILINI, DTO’NUN DA İKİNCİ YÜZYILINI PLANLADIKLARINI SÖYLEDİ.