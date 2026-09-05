Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Evden üretimle aile bütçesine katkı: kadınlar Yıldırım'da kazanıyor

Yıldırım Belediyesi'nin Ev Eksenli Kadın İstihdamı Programı, 15 mahallede 88 kadına evden üretim imkanı sağlayarak aile bütçelerine katkı sunuyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:08

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 13:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Evden üretimle aile bütçesine katkı: kadınlar Yıldırım'da kazanıyor

programın kapsamı:

Yıldırım Belediyesi, evlerinden çıkmadan ekonomik faaliyette bulunabilecek kadınlara yönelik Ev Eksenli Kadın İstihdamı Programını hayata geçirdi. Program, Yıldırım Belediyesi Kooperatifçilik Gelişim Merkezi (KOGEM) tarafından uygulanıyor ve şu an 15 mahallede sürdürülüyor.

Projenin temel amacı, kadınların iş hayatında daha etkin rol almasını sağlamak, üretime katılımlarını artırmak ve aile bütçelerine ek gelir sağlamak. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada bugüne kadar 88 kadın evden çalışma fırsatından yararlandı ve üretim süreçlerine dâhil oldu.

kadınlara sağlanan imkanlar:

Program kapsamında katılımcılara evde üretim yapabilecekleri teknik yönlendirme, kooperatifçilik eğitimi ve ürünlerin pazarlanmasına ilişkin destekler veriliyor. Bu yaklaşım, kadınların hem ev sorumluluklarını aksatmadan çalışabilmesine hem de ürettiklerini gelir elde edecek şekilde değerlendirmesine olanak tanıyor.

Yerel düzeyde büyüyen program, sürdürülebilir bir üretim ağı oluşturmayı ve kısa vadede daha fazla kadına ulaşarak aile ekonomilerine katkıyı yaygınlaştırmayı hedefliyor. Uygulamanın zaman içinde çeşitlenmesiyle birlikte pazar erişimi ve gelir modellerinin güçlendirilmesi planlanıyor.

başkanın değerlendirmesi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz programın önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kadın emeğinin değerini artıran projeleri önemsiyoruz. Kadınlarımızın üretime katılması, kendi emekleriyle gelir elde etmesi ve ekonomik anlamda güçlenmesini kıymetli buluyoruz. Ev Eksenli Kadın İstihdamı Programımız ile özellikle ev ve aile sorumlulukları nedeniyle çalışma hayatına katılmakta zorlanan kadınlarımıza büyük bir fırsat sunuyoruz. Kadınlarımız bu proje sayesinde hem evlerinden üretim yapıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadın emeğini güçlendiren her çalışmayı, kentimizin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Bu nedenle kadınlarımızın üretimde daha fazla yer alması, ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesi için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz".

YILDIRIM BELEDİYESİ, EV EKSENLİ KADIN İSTİHDAMI PROJESİ İLE KADINLARIN EVLERİNDEN ÇIKMADAN ÜRETİME...

YILDIRIM BELEDİYESİ, EV EKSENLİ KADIN İSTİHDAMI PROJESİ İLE KADINLARIN EVLERİNDEN ÇIKMADAN ÜRETİME DAHİL OLMASINI SAĞLIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Junioshow Bursa'da yeni ihracat kapılarını aralıyor
images

Renault Master, minibüs ve açık kasa kamyonetle profesyonel kullanıma odaklanıyo...
images

Samsun yüzyılı hedefinde esnafın rolü öne çıktı
images

Ankara'nın yüksek teknolojisi ihracata güç katıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Külafhöyük'te römork kazası: tütün yükü altında 8 işçi yaralandı

Eskişehir, Girne kazasında hayatını kaybeden Elmas Demir'e veda etti

St. Pauli'de iş yerinde silahlı saldırı: iki Türk hayatını kaybetti, biri yaralandı

Karaman’da sahipsiz hayvanların bakım ve toplama planları masaya yatırıldı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır