Evden üretimle aile bütçesine katkı: kadınlar Yıldırım'da kazanıyor

programın kapsamı:

Yıldırım Belediyesi, evlerinden çıkmadan ekonomik faaliyette bulunabilecek kadınlara yönelik Ev Eksenli Kadın İstihdamı Programını hayata geçirdi. Program, Yıldırım Belediyesi Kooperatifçilik Gelişim Merkezi (KOGEM) tarafından uygulanıyor ve şu an 15 mahallede sürdürülüyor.

Projenin temel amacı, kadınların iş hayatında daha etkin rol almasını sağlamak, üretime katılımlarını artırmak ve aile bütçelerine ek gelir sağlamak. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada bugüne kadar 88 kadın evden çalışma fırsatından yararlandı ve üretim süreçlerine dâhil oldu.

kadınlara sağlanan imkanlar:

Program kapsamında katılımcılara evde üretim yapabilecekleri teknik yönlendirme, kooperatifçilik eğitimi ve ürünlerin pazarlanmasına ilişkin destekler veriliyor. Bu yaklaşım, kadınların hem ev sorumluluklarını aksatmadan çalışabilmesine hem de ürettiklerini gelir elde edecek şekilde değerlendirmesine olanak tanıyor.

Yerel düzeyde büyüyen program, sürdürülebilir bir üretim ağı oluşturmayı ve kısa vadede daha fazla kadına ulaşarak aile ekonomilerine katkıyı yaygınlaştırmayı hedefliyor. Uygulamanın zaman içinde çeşitlenmesiyle birlikte pazar erişimi ve gelir modellerinin güçlendirilmesi planlanıyor.

başkanın değerlendirmesi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz programın önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kadın emeğinin değerini artıran projeleri önemsiyoruz. Kadınlarımızın üretime katılması, kendi emekleriyle gelir elde etmesi ve ekonomik anlamda güçlenmesini kıymetli buluyoruz. Ev Eksenli Kadın İstihdamı Programımız ile özellikle ev ve aile sorumlulukları nedeniyle çalışma hayatına katılmakta zorlanan kadınlarımıza büyük bir fırsat sunuyoruz. Kadınlarımız bu proje sayesinde hem evlerinden üretim yapıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadın emeğini güçlendiren her çalışmayı, kentimizin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Bu nedenle kadınlarımızın üretimde daha fazla yer alması, ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesi için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz".

YILDIRIM BELEDİYESİ, EV EKSENLİ KADIN İSTİHDAMI PROJESİ İLE KADINLARIN EVLERİNDEN ÇIKMADAN ÜRETİME DAHİL OLMASINI SAĞLIYOR.